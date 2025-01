Home

Sport

Volley Livorno vince contro il Blu Volley Quarrata e chiude il girone di andata al primo posto

Sport

20 Gennaio 2025

Volley Livorno vince contro il Blu Volley Quarrata e chiude il girone di andata al primo posto

Livorno 20 gennaio 2025 Volley Livorno vince contro il Blu Volley Quarrata e chiude il girone di andata al primo posto

Finisce con una vittoria il girone di andata della Bi.Emme Service Volley Livorno. Davanti al proprio pubblico, le gialloblù hanno superato per 3-0 il Blu Volley Quarrata (25-22, 25-17, 25-20).

Un successo davvero importante che testimonia una volta di più la profondità del gruppo a disposizione di coach Matteo D’Alesio. Davanti a un avversario che ha cercato in tutti i modi di rendere la vita difficile alla Bi.Emme Service, Bitossi e compagne hanno risposto presente andando a conquistare tre punti a dir poco pesanti. Il Volley Livorno gira la boa di metà stagione al primo posto con 37 punti, +3 sul Delfino Volley Pescia e +4 sul McDonald’s Volley Porcari.

Nelle fasi iniziali di gara nessuno riesce a prendere il largo e la leadership nel punteggio cambia spesso di mano. Il primo vero break è targato Bi.Emme Service, con le gialloblù che si portano sopra 15-11. Il Blu Volley Quarrata accorcia subito le distanze mettendo a terra tre punti in fila (15-14) prima di completare la rimonta sul 19-19. Il Volley Livorno accelera nuovamente e scava un mini-solco tra sé e le avversarie (21-19). La parola fine sul set la scrive Lavoratori da seconda linea per il punto del 25-22.

Al ritorno in campo, le ospiti cercano di fare la voce grossa (6-3), ma la Bi.Emme Service non perde tempo nel riorganizzarsi e riportare il punteggio in perfetta parità (7-7). Il Volley Livorno mette la freccia e di slancio si porta prima sull’11-8 e poi sul 15-11. Le gialloblù annullano sul nascere i tentativi di rimonta di Quarrata e con un ace di Bitossi chiudono il parziale avanti 25-17.

Nel terzo set, Quarrata esce meglio dai blocchi di partenza e sul 7-2 per le ospiti la Bi.Emme Service chiama timeout. Le gialloblù tornano sotto, ma Quarrata non abbassa i giri del proprio motore e si riporta sul +5 (12-7). Il Volley Livorno non ci sta e punto dopo punto riduce lo svantaggio per poi impattare sul 13-13. La Bi.Emme Service scala un’altra marcia e vola sul 22-18. Il finale è tutto a tinte gialloblù fino alla diagonale di Lavoratori per il definitivo 25-20.

«È stata una partita molto bella. – ha commentato a fine gara Giorgia Lavoratori, banda classe 2004 – Siamo state brave e precise. Avevamo qualche assenza, ci siamo fatte forza a vicenda e siamo riuscite a portare a casa questa vittoria. Siamo state tutte molto attente, anche a livello personale sono contenta della mia prestazione. Abbiamo giocato davvero bene. La differenza l’ha fatta il gruppo, è stata una bella vittoria di squadra».

Volley Livorno vince contro il Blu Volley Quarrata e chiude il girone di andata al primo posto