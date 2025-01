Volley Livorno vince in tre set conto Migliarino

Home

14 Gennaio 2025

Livorno 14 gennaio 2025

Inizia alla grande il 2025 della Bi.Emme Service Volley Livorno. Nel primo impegno ufficiale del nuovo anno, le gialloblù hanno superato in trasferta il Migliarino Volley per 3-0 (18-25, 21-25, 10-25).

Melosi e compagne sono ripartite in quarta dopo la sosta per le festività natalizie andando a raccogliere un successo davvero importante e niente affatto scontato. Complice la sconfitta del Delfino Pescia contro il Bottegone, adesso la Bi.Emme Service è da sola in testa alla classifica con 3 punti di vantaggio proprio su Pescia.

A una sola giornata dalla fine del girone di andata, con la vittoria sul Migliarino la Bi.Emme Service ha blindato il titolo di campione d’inverno nel girone B di Serie C.

Nelle fasi iniziali di gara, il Volley Livorno prende subito in mano il comando delle operazioni. Dopo alcuni tentativi di fuga rintuzzati dalle padrone di casa, la Bi.Emme Service piazza la spallata decisiva realizzando 4 punti in fila (15-10). Sul 21-16 per le gialloblù, coach D’Alesio fa alzare dalla panchina Giulia Mannucci, accolta dagli applausi al suo ritorno in campo dopo diverse settimane di stop a causa di un infortunio. A chiudere il set ci pensa un pallonetto di Serena Bitossi per il 25-18.

Nel secondo parziale la Bi.Emme Service fa di nuovo la voce grossa. Le gialloblù tengono il piede piantato sull’acceleratore e scappano via prima sull’11-7 e poi sul 16-10. Migliarino non si arrende e cerca di tornare in scia (21-18), ma la Bi.Emme Service tiene alta la barra dell’attenzione e spegne le speranze di rimonta delle avversarie con la diagonale di Margherita Lari che mette la firma sul 25-21.