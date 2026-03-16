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Volley Livorno: vittoria al tie-break per le gialloblù sulla Stillisolutions

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16 Marzo 2026

Volley Livorno: vittoria al tie-break per le gialloblù sulla Stillisolutions

Livorno 16 marzo 2026 Volley Livorno: vittoria al tie-break per le gialloblù sulla Stillisolutions

La Perullo Volley Livorno torna a muovere la propria classifica vincendo per 3-2 sulla Stillisolutions Liberi e Forti (25-20, 19-25, 25-21, 16-25, 15-11). Terza affermazione al tie-break di questa stagione per le gialloblù, che davanti al proprio pubblico hanno tirato fuori una prova ricca di carattere. Una scossa che tutto l’ambiente della Perullo Volley Livorno stava cercando e che finalmente è arrivata. Con coach D’Alesio che, dopo alcune partite con qualche assenza di troppo, ha potuto nuovamente contare sia su Chiara Zonta che su Linda Pettenon. Ma la vittoria sulla Stillisolutions Liberi e Forti è frutto di una prestazione di squadra che, soprattutto nel momento più difficile, quando l’inerzia sembrava ormai essere scivolata dalla parte delle avversarie dopo il quarto set vinto nettamente dalle ospiti, si è rimboccata le maniche per avere poi la meglio in volata.

Pronti, via e Liberi e Forti esce meglio dai blocchi. Le ospiti scappano subito sul +4 (10-6). La Perullo Volley Livorno non ci sta, prima mette la testa avanti sull’11-10 e poi, grazie anche a un turno in battuta di Zonta con 5 ace consecutivi, vola sul 19-13 per poi chiudere il set sopra 25-20.

Alla ripresa delle operazioni è ancora la Perullo Volley Livorno a mantenere il comando delle operazioni (10-18). La Stillisolutions Liberi e Forti rimane nella scia delle padrone di casa (16-14) fino a chiudere il distacco sul 18-18. Da quel momento in poi c’è solo Liberi e Forti in campo, con un ace di Napolitano che regala il 25-19 alle gigliate.

Nel terzo set, l’inerzia passa spesso da un lato dell’altro del campo. L’inizio è di marca gialloblù (7-4), poi arriva la risposta immediata di Liberi e Forti (13-11). La Perullo Volley Livorno si risistema e mette la freccia per il nuovo sorpasso (18-15). A mettere fine alle ostilità ci pensa un primo tempo di Pettenon per il 25-21.

Quando la partita sembra prendere la strada della Perullo Volley Livorno, la Stillisolutions Liberi e Forti esprime il suo massimo sforzo per non tornare a casa mani vuote. Le ragazze di coach Ranieri prendono subito il largo (13-6 e 18-13) per poi forzare il tie-break dopo un ace di Goretti (25-16).

Il quinto set comincia con le due squadre che viaggiano spalla a spalla. Dopo un minimo vantaggio in favore della Perullo Volley Livorno (5-4), al cambio campo è Liberi e Forti a guidare per 8-7. Le gialloblù non solo rimangono a contatto, ma con un mini-break salgono sul 12-10. A far scattare la festa in casa Perullo Volley Livorno è un muro di Pettenon per il 15-11.