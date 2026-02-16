Home

Sport

Volley Livorno: vittoria batticuore per le gialloblù, Chianti sconfitta in cinque set

Sport

16 Febbraio 2026

Volley Livorno: vittoria batticuore per le gialloblù, Chianti sconfitta in cinque set

Livorno 16 febbraio 2026 Volley Livorno: vittoria batticuore per le gialloblù, Chianti sconfitta in cinque set

Torna al successo la Perullo Volley Livorno. Nella serata di San Valentino, le gialloblù di coach D’Alesio si regalano una vittoria batticuore in cinque set sul Chianti Volley (25-14, 20-25, 25-22, 23-25, 16-14).

Una battaglia durata più di due ore che alla fine ha visto trionfare Melosi e compagne davanti al loro pubblico festante al PalaCosmelli.

Nelle fasi iniziali, la Perullo Volley Livorno prende rapidamente il comando delle operazioni. Chianti non trova le contromisure per arginare la marea gialloblù, con le padrone di casa che toccano il +8 (21-13). Il Volley Livorno gioca una pallavolo celestiale e con un mani-fuori di Crecchi fa 25-14.

Al rientro in campo, la musica non cambia. La Perullo Volley Livorno tiene il piede piantato sull’acceleratore portandosi sopra 13-6. In quel momento, il motore gialloblù si spegne tutto d’un botto.

Il Chianti Volley approfitta delle difficoltà del Volley Livorno, rimonta e mette la freccia per il sorpasso (16-19). Un muro di Bigliazzi vale il 25-20 che riporta in parità il conto dei parziali.

Stavolta il vento gonfia le vele delle chiantigiane, che partono garibaldine anche nel set successivo (8-12). La Perullo Volley Livorno si scuote, si rimette in marcia e torna avanti nel punteggio (17-14).

La contro-reazione del Chianti non tarda ad arrivare, con il risultato che torna in perfetta parità (20-20). La spallata decisiva è delle livornesi, con Crecchi che mette a terra il 25-22.

Nel quarto set si continua a viaggiare spalla a spalla. La Perullo Volley Livorno tenta la fuga sul 15-12, ma Chianti non ci sta e rimette la testa avanti (18-17). Ancora una volta, il finale del parziale è davvero tirato.

Con il tabellone che segna il 21-21, è Chianti a piazzare la zampata vincente. Un colpo di Svelti in parallela regala alle ospiti il 25-23 che apre le porte del tie-break.

Chianti vola sulle ali dell’entusiasmo, ma la Perullo Volley Livorno è dura a morire. Sotto 9-6, le gialloblù producono un parziale che le riporta sopra 12-11, primo vantaggio del quinto set per le ragazze di coach D’Alesio. A far partire i titoli di coda ci pensa Bitossi, che trova le mani del muro, la traiettoria della palla si allunga quel tanto che basta per impedire la difesa delle ospiti e cade a terra: 16-14 e vittoria per la Perullo Volley Livorno.

Volley Livorno: vittoria batticuore per le gialloblù, Chianti sconfitta in cinque set