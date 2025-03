Volley Livorno, vittoria di carattere: Montebianco ko in tre set

Home

4 Marzo 2025

Torna alla vittoria davanti al proprio pubblico la Bi.Emme Service Volley Livorno. Le gialloblù hanno superato in tre set il Montebianco Pieve Volley (25-21, 25-16, 28-26).

Al di là di quanto possa dire il risultato finale, non è stata una partita in completa discesa per la Bi.Emme Service.

Il Montebianco Pieve Volley ha dimostrato di essere una squadra solida e tosta, che in diversi momenti ha messo in difficoltà le gialloblù.

Melosi e compagne hanno avuto la forza di rispondere sempre presente e portare a casa tre punti che permettono alla Bi.Emme Service di allungare in testa alla classifica. Complici le sconfitte del Delfino Volley Pescia contro Cascina e il successo arrivato solo al tie-break per il McDonald’s Volley Porcari contro il Volley Team Lunigana, adesso la Bi.Emme Service è a +2 su Porcari e +4 su Pescia.

In avvio di gara è subito il Volley Livorno a fare la voce grossa, scappando prima sul 10-6 e poi sul 14-9. Le ospiti non perdono troppo tempo nel riorganizzarsi, riducono il distacco e riportano il punteggio in perfetta parità (15-15).

La Bi.Emme Service accelera nuovamente e vola sul 23-19. È Bitossi a mettere a terra il 25-21 che mette fine al primo set.

Alla ripresa delle operazioni, l’attenzione in casa Volley Livorno cala leggermente, con le gialloblù che commettono qualche errore di troppo costringendo al timeout coach D’Alesio con Montebianco avanti 11-9.

Le parole della panchina hanno un effetto a dir poco immediato, tanto che la Bi.Emme Service rientra in campo con il fuoco negli occhi e mette la freccia con un break di sei punti in fila (15-11).

Il Montebianco si rifà sotto con un 3-0 di contro-parziale, ma le gialloblù mantengono saldamente il controllo del set senza concedere altro alle avversarie fino all’ace di Migliorini per il 25-16.

Nel terzo parziale è il Montebianco Pieve Volley a spezzare gli equilibri e portarsi avanti 12-8. La Bi.Emme Service non ci sta e punto dopo punto rimonta lo svantaggio fino a impattare sul 18-18 e mettere immediatamente la freccia per il sorpasso. Le gialloblù tengono il piede piantato sull’acceleratore e toccano il +3 sul 22-19.

Il Montebianco è duro a morire e, dopo tre match point annullati, si va ai vantaggi. Le ospiti hanno anche una chance per allungare per la partita, ma la Bi.Emme Service rimette tutto in ordine e risolve la questione con un servizio vincente di Mannucci: 28-26 e altri tre punti nelle casse gialloblù.

