Volley, l’MVTomei affronta la Polisportiva Remo Masi

10 Maggio 2025

Volley, l’MVTomei affronta la Polisportiva Remo Masi

Livorno 10 maggio 2025

MVTomei alle porte dell’ultimo impegno stagionale. Oggi, sabato 10 maggio alle ore 18 lo IES MVTomei riceverà la Polisportiva Remo Masi per l’ultima fatica della Pool Salvezza.

Dopo aver ottenuto la matematica salvezza settimana scorsa in quel di Siena, i biancorossi vogliono chiudere in bellezza davanti al proprio pubblico, regalando alle proprie sostenitrici e ai propri sostenitori un successo per salutare al meglio il campionato.

“Il primo obiettivo stagionale, cioè il raggiungimento della Pool Promozione non era stato raggiunto – spiega alla vigilia dell’incontro coach Cristian Casoli – però il secondo obiettivo, cioè la salvezza sì e di questo siamo molto contenti.

Abbiamo lavorato bene ed è stato importante per i ragazzi e anche per i più piccoli, per tutto il gruppo insomma. Abbiamo cominciato la Pool Salvezza che avevamo con noi solo 4 punti dalla fase precedente, eravamo ultimi e avevamo la penultima con il doppio dei nostri punti, le altre ad almeno 15 punti.

È stata una bella impresa, perché se avessimo sbagliato due partite eravamo fuori dai giochi. I ragazzi si sono ripresi moralmente, sono rimasti sul pezzo e hanno imparato a lavorare meglio in alcune situazioni. Oggi voglio concedere un po’ di spazio anche a chi ne ha trovato meno in stagione, e ho chiesto ai ragazzi una vittoria: sarebbe bello chiudere con nove vittorie su dieci partite”.

La rosa dello IES MVTOMEI:

alzatori: Giacomo DIAMANTI, Giacomo LANGELLA; opposti: Federico GORI e Jacopo SAVI; schiacciatori: Alessandro MY, Giulio GUCCI, Marco PETRACCA, Luca BERNARDUCCI, Matteo CANESSA; centrali: Santiago BUFFA, Nicola PARADOSSI e Filippo ANTONELLI; liberi: Flavio PELLUMBI e Alessio MAZZUCA. Coach: Cristian Casoli.