Home

Sport

Volley, l’MVTomei cede al Turris Pisa

Sport

9 Dicembre 2024

Volley, l’MVTomei cede al Turris Pisa

Livorno 9 dicembre 2024 Volley, l’MVTomei cede al Turris Pisa

La Turris Pisa si prende la vittoria al Pala MVTomei. I locali di coach Casoli, alla prima sulla panchina biancorossa, devono arrendersi agli ospiti che salgono al secondo posto in classifica scavalcando il Migliarino. Lo IES, sceso in campo con tanti giovani, fa quel che può al cospetto di una squadra esperta e organizzata e, pur dando del filo da torcere ai biancoverdi nel secondo set, alla fine deve arrendersi al cospetto degli avversari.

Padroni di casa orfani dell’opposto titolare Gori (influenza), schierati con Savi, all’esordio da titolare, opposto a Diamanti, My e Gucci in banda, Antonelli e Buffa al centro, libero Pellumbi. Ben quattro i 2006 presenti nello starting six livornese (Diamanti, Gucci, Pellumbi e Savi). Risponde la Turris con Lupo opposto a Prefetto, Cerquetti e Dorigo in banda, Bonanno e Grassini al centro, libero Garagunis.

All’inizio il MVTomei è falloso in attacco e al servizio, ne approfittano i pisani per portarsi avanti nel punteggio senza troppe difficoltà (6-10).

Segnali di risveglio per i locali al centro con alcuni primi tempi ben piazzati da Buffa e l’ace di My che vale il -1 (10-11), ma poi l’inerzia della gara premia i rivali (12-18) e un muro fuori dello IES vale il 19-25 con cui la Turris chiude il primo set.

Al rientro in campo sull’1-4 dentro un altro giovane, Bernarducci, al posto di Savi, il punteggio premia sempre gli ospiti che si fanno avanti con Cerquetti e i primi tempi di Grassini (7-11 con il time-out locale). Sul 15-20 dentro Scavone per Lupo, Buffa e Bernarducci provano a scuotere i compagni costringendo i biancoverdi al primo time-out dell’incontro (18-20).

È un frangente di gara particolarmente lottato grazie alla grinta di My, sempre l’ultimo a mollare. Complice qualche errore al servizio della Turris il finale rimane incerto (21-22), ma Cerquetti al primo set point utile mette la parola fine sul secondo parziale (23-25).

Terza frazione senza più niente da dire, i biancorossi sono arrendevoli in difesa. Sull’1-7 Casoli richiama i giocatori in panchina, ma l’inerzia pende ancora dalla parte di Pisa. Sul 14-20 nuovo time out dello IES, nel finale dentro Toni per Lupo e Rossi per Grassini per gli ospiti, ci si trascina inesorabilmente verso la fine con il MVTomei che si ferma a diciassette punti.

“I ragazzi hanno lottato al 100% – le parole di coach Cristian Casoli alla fine del match – con Gori malato e una squadra composta per gran parte dalla nostra Under 19 era difficile pensare di poter fare di più. Abbiamo incontrato una squadra solida e ben organizzata, non ci resta che rituffarci nel lavoro in palestra: è solo grazie a quello che possiamo migliorare giorno dopo giorno per far crescere questi ragazzi”.

Sabato lo IES sarà atteso dal turno di sosta, biancorossi nuovamente in campo sabato 21 dicembre alle ore 18 in casa contro la Pallavolo Cascina prima dello stop natalizio.

IES MVTOMEI:

Antonelli, Bernarducci, Buffa, Canessa, Cecchi, Diamanti, Gucci, Mazzuca L2, My, Paradossi, Pellumbi L1, Russo, Sarri, Savi. All.: Casoli.

TURRIS PISA:

Bonanno, Canelli, Cerquetti, Dorigo, Garagunis L1, Grassini, Lupo, Patrini, Prefetto, Puccinelli L2, Rossi, Scavone, Toni, Valerio, Virdichizzi. All.: Tosi-Croatti.

ARBITRI: Lorenzo Fanti e Fabrizio Menicucci.

PARZIALI: 19-25, 23-25, 17-25.

Volley, l’MVTomei cede al Turris Pisa