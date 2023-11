Home

Sport

Volley, l’MVTomei cede sul campo del Castelfranco

Sport

19 Novembre 2023

Volley, l’MVTomei cede sul campo del Castelfranco

Livorno 19 novembre 2023 – Volley, l’MVTomei cede sul campo del Castelfranco

Il derby di Castelfranco va ai padroni di casa della Toscanagarden che con un netto 3-0 superano la resistenza dello IES MVTomei. Partita mai in discussione, gli ospiti labronici hanno fatto di tutto per restare in partita e in parte ci sono riusciti per la prima metà della gara, poi da metà secondo set è venuta fuori la maggiore qualità della rosa biancoverde che si è presa tutta la posta in palio al termine di una gara senza sbavature.

Castelfranco schierato con Da Prato opposto a Berberi, Nicotra e Aliberti in banda, Testagrossa e Samminiatesi al centro, libero Taviani. Ospiti con Gavazzi opposto a Croatti, Cipriani e Poli in banda, Grassini e Piliero al centro, libero Puccinelli. Nel primo set i locali accumulano un sensibile vantaggio (12-7) e lo portano avanti senza troppi scossoni, spinti soprattutto dalla verve del proprio centrale Testagrossa e dell’opposto Da Prato, molto efficace soprattutto dai nove metri (tre ace per lui sui diciassette servizi effettuati). Sul 15-11 cambio in cabina di regia per Livorno con Giacomo Poli per Croatti, Gavazzi prova a tenere i suoi attaccati alla partita, ma è sempre la formazione biancoverde con il muso in avanti. Sul 17-12 altro cambio per lo IES con Lupo per Poli. Si arriva sul 20-14 con il primo time-out dell’incontro chiesto da Giacobbe. Nel finale i locali cambiano Testagrossa con Stagnari per un turno in battuta e sul 24-17 un errore in attacco di Gavazzi dà a Castelfranco la vittoria del primo set.

Più equilibrata la gara al rientro in campo. Si assiste infatti alla prima parità dell’incontro (7-7), alimentata dal solito Gavazzi e dai primi tempi di Grassini. Primo break per lo IES (8-10) e primo tempo per i padroni di casa, al rientro in campo Castelfranco torna in sella con un +5 che costringe stavolta Facchini e Giacobbe al time-out. Sul 15-10 dentro Verdecchia per Piliero, sul 18-13 ancora un cambio per i biancoverdi dai nove metri con Stagnari per Testagrossa. Siamo sul 19-14 quando Giacomo Poli rileva nuovamente Croatti in alzata e sul 21-15 è nuovamente il turno di Lupo per Ian Poli. Sale la percentuale di errore dei biancorossi che diventano particolarmente fallosi al servizio, questo agevola il compito al sestetto di Mattioli che conduce nel punteggio senza più particolari patemi. Sul 24-18 dentro Galoppini per Berberi: è proprio un secondo tocco del secondo alzatore locale a dare ai padroni di casa la vittoria del parziale per 25-18.

Più netto il divario nel terzo set con Castelfranco avanti 8-2, non sbagliano al servizio i ragazzi di Mattioli che mettono spesso e volentieri in difficoltà la ricezione livornese, mentre la difesa dei pisani è molto concreta e fa cadere pochissimi palloni nella metà campo biancoverde. Sul 13-4 Giacobbe richiama i suoi in panchina, sul 14-5 doppio cambio per Toscanagarden con Galoppini e Ciappelli dentro per Berberi e Da Prato. Ordinaria amministrazione o quasi per la squadra di casa (19-8) che si avvicina al traguardo. Piccolo break biancorosso con Verdecchia al servizio (21-12), corre ai ripari coach Mattioli che inserisce Croce per Aliberti. Sul 24-15 Cipriani annulla il primo match point ai rivali, ma nello scambio successivo la sette di Samminiatesi chiude il discorso sul 25-16.

TOSCANAGARDEN CASTELFRANCO:

Patentini L2 ne, Testagrossa 10, Samminiatesi 8, Crescini ne, Berberi 3, Nicotra 10, Aliberti 5, Simoni ne, D aPrato 11, Taliani L1, Galoppini 1, Ciappelli 2, Croce, Staganri. All.: Mattioli-Guemart.

IES MVTOMEI: Poli G., 1, Cipriani 7, Poli I. 4, Papini L2, Golino ne, Verdecchia 1, Gavazzi 10, Grassini 4, Molesti ne, Piliero 3, Puccinelli L1, Lupo 2, Croatti 1, Baracchino ne. All.: Facchini-Giacobbe.

ARBITRI: Landini e Vannini.

PARZIALI: 25-17, 25-18, 25-16. Muri: 5-3. Ace: 7-2. Battute sbagliate: 10-10. Attacco: 54%-40%, ricezione: 67%-48%.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin