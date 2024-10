Home

19 Ottobre 2024

Livorno 19 ottobre 2024 – Volley, l'MVTomei di scena a Cascina

Dopo il turno di riposo di sabato scorso lo IES MVTomei è pronto a rituffarsi in campionato per la terza giornata di Serie C. Il calendario mette sul piatto un’altra trasferta pisana, dopo quella in casa della Turris Pisa persa in tre set dai biancorossi. Stavolta l’avversario di turno è la Pallavolo Cascina (sabato 19 alle ore 18 alla Palestra Comunale di Via Galilei) dell’ex Nicola Paradossi, centrale quest’anno in forza alla squadra dei Vigili del Fuoco.

Cascina, allenata dal nuovo tecnico Fabrizio Ricoveri, rispetto alla passata stagione annovera quest’anno tra le sue fila il palleggiatore classe 2003 Lorenzo Marranini, ex Dream Volley Pisa e Migliarino e i due schiacciatori Marco Urbano (classe 2000) ex Fucecchio ed Enrico Barsanti (classe 1995) in prestito da Migliarino.

“Abbiamo lavorato bene durante la sosta – le parole del coach livornese Luca Berti – ogni volta che ci troviamo ci si conosce di più e sappiamo che dobbiamo migliorare ancora. Affrontiamo un avversario tosto, all’esordio giocavano in casa ed erano sotto di due set contro Fucecchio, poi hanno vinto al tie-break.

Sabato scorso giocavano a Livorno contro il Torretta, hanno perso 3-0 ma il terzo set è stato molto lottato, finito ai vantaggi. È una squadra che non molla mai, determinata, con un bel seguito di pubblico in casa dove sa esprimersi molto bene. Mi aspetto una gara lunga e combattuta contro un avversario che da anni conosce la categoria”.

I locali dovrebbero schierarsi con il sestetto titolare composto da Marranini in regia in diagonale a Salvini, Germelli e Zucchini al centro, Barsanti e Di Nasso all’ala e Pergolesi a dirigere la difesa. L

ivorno dovrebbe confermare lo starting six visto in campo contro la Turris Pisa con capitan Gori opposto a Cervini, Antonelli e Buffa al centro, Petracca e My in banda, libero Mazzuca, con qualche cambio mirato durante la partita.

La rosa della PALLAVOLO CASCINA:

Mario ARMANI, Enrico BARSANTI, Andrea BERNARDINI, Gabriele DI NASSO (K), Alessio FILIPPI, Pietro GARZELLA, Lorenzo GERMELLI, Francesco LELI (L), Mattia MARIOTTI, Lorenzo MARRANINI, Samuele PERGOLESI (L), Mario ROSATI, Nicola SALVINI, Alberto TRIPICCIONE, Marco URBANO e Andrea ZUCCHINI. Coach: Fabrizio Ricoveri.

La rosa dello IES MVTOMEI:

alzatori: Gianluca Cervini, Giacomo Diamanti e Riccardo Sarri; opposti: Federico Gori e Jacopo Savi; schiacciatori: Alessandro My, Giulio Gucci, Marco Petracca e Luca Bernarducci; centrali: Santiago Buffa, Nicola Paradossi e Christian Buti; liberi: Alessio Mazzuca e Flavio Pellumbi. Coach: Luca Berti. Ass. Coach: Igor Melai.

