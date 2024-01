Home

Volley, l’MVTomei ospita Italchimici Foligno

20 Gennaio 2024

Livorno 20 gennaio 2022 – Volley, l’MVTomei ospita Italchimici Foligno

Lo IES MVTomei si appresta ad affrontare il suo passato. Domani sabato 20 gennaio alle ore 18.15 al Pala Bastia ci sarà l’ultima di andata contro gli avversari dell’Italchimici Foligno. Non una rivale qualsiasi, ma LA rivale contro cui l’anno scorso ci si giocò la salvezza.

Ben quattro i precedenti nella passata stagione: oltre ai due di recular season (vittoria di Foligno in casa, sconfitta al tie-break a Livorno, cui seguì la doppia vittoria dello IES nei decisivi play-out per mantenere la B). Naturale quindi che le due squadre daranno la pelle per motivi diversi: gli umbri per riscattare l’epilogo della scorsa stagione, i locali per mettersi alle spalle la sconfitta in casa dei Lupi di tre giorni fa e prendersi dei necessari punti salvezza quando siamo arrivati al giro di boa del campionato.

Il punto di coach Massimiliano Piccinetti prima del match

“Affrontiamo Foligno quando siamo sempre in situazioni particolari una squadra che si è rinnovata molto rispetto all’anno scorso, cambiando allenatore e quasi tutta la rosa, di fatto dall’anno scorso sono rimasti solo lo schiacciatore Carboni e il centrale capitan Bucciarelli.

Loro sono reduci dalla vittoria su Prato, noi arriviamo dopo aver perso al tie-break contro i Lupi, c’è un trasporto emotivo diverso rispetto a loro. Sarà una giornata importante di scontri diretti visto che si disputeranno Camaiore-Anguillara e Prato – S. Croce. Poi ci saranno due settimane di sosta in cui dovremo lavorare bene, ma sarà importante arrivarci nel migliore dei modi. Contro Foligno dovremo concentrarci sui nostri punti di forza, ripartire dal primo e terzo set di S. Croce dove abbiamo fatto molto bene a servizio e alla gestione dei cambi palla”.

Foligno è allenata quest’anno da Riccardo Provvedi, tecnico con esperienza in A2 dove ha allenato fra l’altro proprio i Lupi di S. Croce, nel sestetto titolare dovrebbero comparire Gallo in regia, Scialò opposto, Carbone e Dipasquale in posto quattro, Merli e capitan Bucciarelli al centro, Schippa libero.

Arbitreranno l’incontro Andrea Pentassuglia e Damiano Campisi

I convocati dello IES MVTomei : opposti Alberto GAVAZZI e Gregorio MOLESTI; palleggiatori Marco CROATTI (k) e Giacomo POLI; schiacciatori Leonardo GOLINO, Tommaso LUPO, Nico CIPRIANI e Ian POLI; centrali Luca GRASSINI, Lorenzo VERDECCHIA e Lorenzo PILIERO; liberi Gianmarco PUCCINELLI e Matteo PAPINI. All.: Massimiliano PICCINETTI, II all.: Federico FACCHINI, assistente allenatore: Roberto ROSSI.

