Home

Sport

Volley, l’MVTomei presenta gli allenatori della prima squadra maschile e il fisioterapista

Sport

29 Luglio 2023

Volley, l’MVTomei presenta gli allenatori della prima squadra maschile e il fisioterapista

Livorno 29 luglio 2023 – Volley, l’MVTomei presenta gli allenatori della prima squadra maschile e il fisioterapista

Da Ghiomelli Bistrot, nuovo sponsor del Volley IES MVTomei, venerdì 28 luglio si è svolta al presentazione della stagione sportiva 2023/2024 della Serie B maschile, nonché dello staff tecnico al completo che seguirà la squadra nella categoria nazionale. Dopo la miracolosa salvezza ottenuta pochi mesi fa ai playout contro Foligno, i biancorossi potranno prendere nuovamente parte per il secondo anno consecutivo a questo impegnativo campionato.

E le difficoltà non mancano, come ha sottolineato il Direttore Sportivo Dario Castelli, facendo presente alla stampa e al pubblico che ancora la squadra non ha un campo gara né un adeguato spazio per disputare gli allenamenti settimanali, quando mancano due mesi e mezzo all’inizio della stagione:

“Ci manca lo spazio per le sedute tecniche e ancora non sappiamo dove disputeremo le nostre partite casalinghe – le parole del ds Castelli durante la conferenza stampa – siamo in attesa di risposte da parte dell’Amministrazione comunale, con loro avremo un incontro settimana prossima, ma le sensazioni sono negative purtroppo.

Per noi è un grosso problema, anche perché vogliamo cominciare a impostare la nostra campagna abbonamenti, ma non è possibile fintanto che non sapremo dove giocheremo.

Ed è un danno anche per i nostri sponsor oltre che per il nostro pubblico, che lo scorso anno ci ha sempre sostenuto.

Speriamo che la situazione si possa risolvere presto, ci meritiamo un luogo idoneo alla categoria, un adeguato campo gara che ospiti il pubblico, come del resto lo hanno le altre realtà sportive di Livorno, parlo di quelle impegnate sia nei campionati nazionali che regionali”.

Sul fronte squadra, tanti sono stati i saluti e gli addii al termine della scorsa stagione, quindi la dirigenza biancorossa ha condotto nelle ultime settimane diverse operazioni di mercato per andare a coprire i vari ruoli rimasti vacanti.

I nuovi innesti verranno presentati nelle prossime settimane, ma la sensazione è buona e il roster è senz’altro all’altezza della categoria:

“Abbiamo completato l’organico – prosegue Castelli – sostituendo nel migliore dei modi i tanti ragazzi che per motivi di lavoro o per scelte tecniche ci hanno lasciato. Abbiamo integrato la rosa sia con ragazzi della zona (Livorno, Pisa e Massa), sia pescando da alte realtà più lontane per allestire una squadra competitiva e pronta ad affrontare il campionato”.

Per quanto riguarda il girone, il Volley IES MVTomei è stato inserito nel raggruppamento “F” che comprende quattordici squadre:

oltre alle toscane (già affrontate l’anno scorso) Invicta Mamo Sol Caffè Grosseto, Gruppo Lupi Pontedera, Lupi S. Croce, Kabel Volley Prato, Arno Volley si aggiungono le neopromosse UPC Camaiore Volley e Pallavolo Sestese. Fra le avversarie umbre la squadra ritroverà VB Foligno (ripescata dopo aver perso i playout proprio contro Livorno) e New Volley Borgo San Sepolcro Perugia.

Fra le laziali oltre a Volley Club Orte, Ecosantagata Civita Castellana le new entry sono l’altra viterbese Polisportiva Tuscania e Volley Anguillara Roma.

Confermato lo staff tecnico dell’anno scorso, con Massimiliano Piccinetti al quarto anno consecutivo come allenatore e Federico Facchini che viene promosso assistente allenatore; in panchina siederà ancora Roberto Rossi, Valerio Perullo il preparatore atletico. La parte fisioterapica verrà seguita da Luca Dossena del SMF.

Massimiliano Piccinetti (primo allenatore e responsabile tecnico)

classe ’77, nel ’90 comincia la trafila nelle giovanili del Tomei. Ruolo schiacciatore, dal ’94 al 2002 gioca nella prima squadra dei Vigili del Fuoco in A2, poi dal 2003 al 2009 è ancora protagonista con la maglia biancorossa in Serie B. Nel 2002/2003 e nel 2009/2010 due parentesi nello Spezia.

Segue poi il quinquennio con il Cus Pisa in Serie B, nel 2015 passa al Dream Volley dove termina la carriera di giocatore nel 2018. Inizia ad allenare nel 2009 nel Cus Pisa, nel 2019 il primo successo come allenatore: sulla panchina del Dream Volley vince il campionato di Serie C.

Successivamente approda sulla panchina della Serie C del Volley MvTomei, al suo secondo anno alla guida della Serie C vince il campionato regionale, permettendo alla società di riaffacciarsi in divisione nazionale dopo quindici anni di assenza. Nell’ultima stagione ottiene la salvezza ai playout, questo è il suo quarto campionato sulla panchina biancorossa.

Federico Facchini (assistente allenatore e scoutman)

Classe ’94, ha giocato nel ruolo di schiacciatore dal 2018 con il Volley MvTomei. Dal 2019 al 2022 ha fatto lo scoutman per conto della Lega Volley alla Savino del Bene Scandicci in Serie A1 femminile. Nel 2018 consegue il corso come allievo allenatore. L’anno scorso l’esperienza come scoutman della Serie B maschile, per lui è stata anche l’ultima stagione da giocatore. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo “passa” definitivamente in panchina.

Roberto Rossi (assistente allenatore)

La sua carriera come allenatore comincia più di trent’anni fa. Gli inizi sono nel settore giovanile del Volley Torretta nei primi anni ’90, poi passa alla Libertas. Dal 2010 al 2020 è al Tomei dove segue da vicino il settore giovanile e la prima squadra femminile. Due anni fa ha allenato il Volley Pantera di Lucca in Serie C, l’anno scorso il ritorno a casa MVTomei dove ha fatto da vice a Piccinetti.

Valerio Perullo (preparatore atletico)

Titolare della palestra Fit or Fight di Via Cimarosa 94, partner del Volley MvTomei dove vengono preparati i gli atleti professionisti nelle discipline della boxe, la pesistica e gli sport di combattimento. Qui gli atleti della Serie B cureranno la parte fisica.

Luca Dossena (fisioterapista)

Ex giocatore ed ex allenatore della prima squadra maschile in Serie C, lavora presso lo SMF – Studio Massofisioterapico di Porta a Terra, un centro che si occupa di fisioterapia, massoterapia, kinesiologia applicata, riabilitazione e posturologia; anche quest’anno lo SMF seguirà gli atleti dello IES MVTomei.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin