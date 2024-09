Home

Volley, l’MVTomei si presenta ai bagni Lido

12 Settembre 2024

Livorno 12 settembre 2024 – Volley, l’MVTomei si presenta ai bagni Lido

Ieri, mercoledì 11 settembre i Bagni Lido hanno ospitato la presentazione al gran completo del Volley IES MVTomei, dal settore giovanile alle prime squadre, maschili e femminili.

Nel pomeriggio i gruppi del minivolley si sono cimentati in alcune partite, seguite da una gustosa merenda, poi dalle ore 18 è iniziata la presentazione delle varie squadre: i CAS, i gruppi Start, il Minivolley, Under 12, Under 13, Under 14, Under 15, Under 16, Under 17, Under 18, Under 19 e naturalmente Serie D femminile e Serie C maschile.

“Una nuova stagione è iniziata – le parole di Dario Castelli – dopo la retrocessione dalla Serie B la nostra prima squadra maschile ripartirà dalla Serie C, mente la prima squadra femminile farà nuovamente la Serie D con l’obiettivo di togliersi delle soddisfazioni. Siamo un movimento composto da tante squadre, una moltitudine di tesserati (più di trecento).

Il gruppo della prima squadra maschile è completamente nuovo, sarà una bella scommessa, crediamo nel progetto e ci impegniamo affinché i ragazzi e le ragazze del settore giovanile che si allenano da noi abbiano il meglio.

Ringraziamo i Bagni Lido nella persona di Nicola Ganni che ci ha ospitato come l’anno scorso e chi ha deciso di sostenerci, in prima battuta il nostro main sponsor Ies Solare nella persona di Riccardo Citi e il Gruppo Scardigli”.

A supervisionare il lavoro in palestra ci sarà il Direttore Tecnico Paolo Montagnani, che sta seguendo la preparazione della prima squadra maschile, oltre ad allenare personalmente il gruppo dell’Under14-Under 13 maschile.

“Abbiamo alzato il livello dello staff tecnico – le parole di Montagnani durante la presentazione – oltre a Luca Berti che seguirà la Serie C maschile e l’Under 18 femminile in palestra possiamo contare sul campione Cristian Casoli che seguirà l’Under 12 femminile, l’Under 15 maschile e l’Under 19 maschile”.

Alla presentazione è intervenuto il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, che ha voluto sottolineare in primis il ruolo fondamentale dei genitori, sempre a seguire i propri figli e ad accompagnarli ad allenamenti e partite, anche fuori città:

“Mi manca tantissimo accompagnare mio figlio alle partite, è un aspetto fondamentale della vita di ogni atleta, un ruolo, quello dei genitori, che non va sottostimato, anzi.

Dopo la bellissima finale di Supercoppa dell’anno scorso al Modigliani Forum io e l’Amministrazione abbiamo deciso di intraprendere un’altra bella scommessa; vorremmo ospitare l’anno prossimo un incontro della Nazionale, maschile o femminile, nel percorso di avvicinamento agli europei o ai Mondiali. Sarebbe un altro bel traguardo sportivo per la nostra città”.

Il roster della Serie D femminile:

opposte: Martina Stolfi e Matilde Minuti; alzatrici: Matilde Martelli e Giulia Cigna; schiacciatrici: Virginia Paoli, Cinzia Bascelli, Marta Domenici e Sara Vesprini; centrali: Aurora Dadomo, Beatrice Righi, Beatrice Catuogno e Vanessa Pellumbi; liberi: Chiara Gai e Alessia Ghelardi. Coach: Maurizio Giacobbe.

Il roster della Serie C maschile:

opposti: Federico Gori e Jacopo Savi; alzatori: Gianluca Cervini, Giacomo Diamanti e Riccardo Sarri; schiacciatori: Alesasndro My, Giulio Gucci, Marco Petracca e Luca Bernarducci; centrali: Santiago Buffa, Nicola Paradossi e Christian Buti; liberi: Alessio Mazzuca e Flavio Pellumbi. Coach: Luca Berti. Ass. Coach: Igor Melai.