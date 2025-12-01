Volley maschile, il Torretta vince il derby con il Turris Pisa

Home

1 Dicembre 2025

Livorno 1 dicembre 2025 Volley maschile, il Torretta vince il derby con il Turris Pisa𝐴𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑢𝑛 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑂𝑟𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑖, 𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑟𝑑𝑖𝑜𝑝𝑎𝑙𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑙’𝑖𝑚𝑏𝑎𝑡𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒𝑖𝑛 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎, 𝑖𝑛 𝑠𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙𝑙’𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑏𝑖𝑙𝑒 𝐹𝑖𝑟𝑒𝑛𝑧𝑒 𝑉𝑜𝑙𝑙𝑒𝑦.Livorno, 01 dicembre 2025 – Prosegue la marcia del Torretta nelcampionato di Serie C maschile: la formazione di Orsolini conquistal’ottava vittoria consecutiva su altrettante gare battendo al tie-breakun Turris Pisa coriaceo ed esperto. Un successo pesante, arrivato altermine di una gara combattuta e ad alto tasso emotivo, che consolida ilivornesi al secondo posto, alle spalle dell’imprendibile FirenzeVolley.Il match è stato caratterizzato da continui cambi di inerzia. IlTorretta ha fatto suo il primo set, subendo poi la risposta dei pisaninel secondo. Stesso copione nella parte centrale: i livornesi hannorimesso la testa avanti nel terzo, ma un calo di concentrazione nelquarto parziale ha permesso al Turris di allungare la sfida altie-break.Tie-break al cardiopalma: il muro di Marzana chiude il derbyIl quinto set è stato uno scontro di nervi. Il Turris è partito meglio,ma il Torretta ha ricucito fino al 10-10 grazie anche all’ottimaricezione di Olmi. Capitan Riposati M. ha suonato la carica nei momentichiave, ma i pisani hanno resistito fino al 13-13. A romperel’equilibrio è stato un muro di Marzana, che ha chiuso il matchconsegnando ai livornesi un 3-2 di grande peso tecnico e morale.Le parole di coach OrsoliniA fine gara, il tecnico ha offerto un’analisi limpida:«Partita molto difficile contro una squadra che ha espresso la migliorpallavolo vista fino ad oggi: forti, organizzati e molto maturi. Noisiamo stati alla stessa altezza. I meriti? Averci creduto sempre. Idemeriti? Ci siamo innervositi troppo nelle fasi in cui siamo andati indifficoltà».Poi il focus tecnico:«Siamo riusciti ad arginare i loro centrali, ma abbiamo soffertol’attacco da posto 2. Bene la difesa sul loro posto 4 e concreta laricezione. Ottima la gestione della palla alta e la lucidità con cui lesoluzioni tecniche sono state scelte nei momenti cruciali».

