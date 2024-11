Home

Sport

Volley, Nell’anticipo della 6^ giornata l’MVTomei centra il primo successo

Sport

9 Novembre 2024

Volley, Nell’anticipo della 6^ giornata l’MVTomei centra il primo successo

Livorno 9 ottobre 2024 Volley, Nell’anticipo della 6^ giornata l’MVTomei centra il primo successo

Dopo quattro sconfitte finalmente lo IES MVTomei abbraccia la prima vittoria della stagione. Un successo sudato e strameritato che arriva al termine del tie-break in casa dei rivali dell’Invicta Grosseto.

Nella trasferta più lunga del girone la squadra dei Vigili del Fuoco si prende i primi due punti dell’anno utili a smuovere una classifica fino a questo momento fin troppo deficitaria per le reali potenzialità della squadra.

Coach Luca Berti schiera la formazione tipo con capitan Gori opposto a Cervini, Buffa e Paradossi i due centrali, My e Petracca in banda, libero Mazzuca.

Sotto 25-18 nel primo set gli ospiti trovano la forza di reagire alla ripresa del gioco, complici gli errori di Grosseto che permette al MVTomei di restare in partita. Livorno piazza il sorpasso nel terzo parziale poi viene raggiunto nuovamente dai padroni di casa che pareggiano i conti nel quarto.

In campo per i biancorossi si vede il secondo libero Pellumbi che sostituisce Mazzuca, costretto a uscire per infortunio (in campo durante la gara entrano anche Gucci, Antonelli e Savi).

Il quinto set parte in salita per il sestetto di Berti che gira campo sotto 8-4, ma poi trova nuovamente le forze per reagire e prendersi il successo finale con il risultato di 15-11.

“La squadra sta migliorando – spiega coach Luca Berti – dopo quattro sconfitte non era facile per noi esprimere un bel gioco, tutto diventa più macchinoso.

Sono per noi due punti straguadagnati e strameritati, ci fanno tirare su la testa, adesso bisogna cercare di dare continuità ai miglioramenti dei ragazzi. La nostra è una squadra che lotta, lo aveva dimostrato contro il Fucecchio nonostante l’assenza di Gori e anche in casa del Torretta. Adesso testa alla prossima: affronteremo Massa Carrara che secondo me è la favorita per la vittoria finale”.

Appuntamento per sabato 16 novembre alle ore 18 al Pala MVTomei di Via Campania per la settima giornata contro i quotati apuani.

Volley, Nell’anticipo della 6^ giornata l’MVTomei centra il primo successo