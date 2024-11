Livorno 23 novembre 2024 Volley, nell’ottava giornata di Serie C i livornesi ritrovano la Kabel

Dopo la sconfitta interna con Massa-Carrara lo IES MVTomei si prepara per una nuova trasferta, stavolta in casa della Kabel Prato nell’incontro valevole per l’ottava giornata di campionato: si giocherà oggi sabato 23 novembre alle ore 18 presso la Palestra Gramsci-Keynes.

I padroni di casa sono retrocessi dalla Serie B come la squadra dei Vigili del Fuoco: le due squadre si tornano ad affrontare “una categoria sotto” per un avvio di campionato finora deludente per entrambe.

La formazione dei padroni di casa, allenati dal tecnico confermato Mirko Novelli, si presenta come una squadra giovane che ha perso nell’ultimo turno in casa del Torretta, due finora le vittorie dei lanieri che l’hanno spuntata su Grosseto e Fucecchio. Sei le conferme di Prato dalla passata stagione: il regista Lorenzo Alpini, l’opposto Corti, i centrali Conti e Villani, gli schiacciatori Civinini e Bandinelli. A loro si aggiungerà nello starting six titolare il libero Alfaioli (un Under 15 di prospettiva arrivato da Scandicci), mentre gli altri giocatori che completano la rosa sono stati prelevati per intero dal settore giovanile.

“Mi aspetto una prestazione come quella di sabato – le parole di coach Luca Berti alla vigilia dell’incontro -, per dare continuità al lavoro che stiamo facendo.

Abbiamo meno punti di quello che ci meritiamo, ma il campo sta dicendo questo sicché dobbiamo rimediare. Sono tre-quattro partite che la squadra la prestazione la fa, dobbiamo raccogliere i frutti ora per avere davanti a noi settimane di lavoro più tranquille.

Abbiamo ancora out Mazzuca e anche lo stop di Petracca sarà prolungato. Voglio ringraziare coach Cristian Casoli e i ragazzi dell’under 19 e Under 17 che sono venuti a darci una mano questa settimana agli allenamenti, parlo dell’alzatore Riccardo Sarri, del libero Christian Ceselli e dello schiacciatore Matteo Canessa che anche domani seguiranno la prima squadra. Prato è una squadra giovane con due centrali validi, molto alti.

È una formazione combattiva, ha perso in casa del Torretta ma in casa la volta prima ha fatto una bella vittoria con Fucecchio quindi farà di tutto per far valere il fattore campo”.

In campo il papabile sestetto titolare per la squadra livornese sarà quello visto in azione contro Massa, con capitan Gori opposto a Cervini, My e Gucci in banda, Buffa e Paradossi al centro, libero Pellumbi, con Antonelli e Savi pronti a subentrare durante la gara.

La rosa IES MVTOMEI: alzatori: Gianluca CERVINI, Giacomo DIAMANTI e Riccardo SARRI; opposti: Federico GORI (k) e Jacopo SAVI; schiacciatori: Alessandro MY, Giulio GUCCI, Matteo CANESSA; centrali: Santiago BUFFA, Filippo ANTONELLI, Nicola PARADOSSI; liberi: Flavio PELLUMBI e Christian CESELLI. All.: Luca BERTI.