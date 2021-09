Home

Volley: Pietrini, la campionessa d’Europa premiata dal sindaco Salvetti

9 Settembre 2021

Il Sindaco ha premiato Elena Pietrini, campionessa europea di Volley e stella della squadra nazionale

Livorno, 9 settembre 2021

Elena Pietrini, la giovane pallavolista livornese protagonista della conquista del titolo europeo con la maglia della Nazionale femminile di volley è stata ricevuta oggi in Sala Cerimonie dal sindaco Luca Salvetti.

Presenti in sala:

il presidente provinciale del Coni Gianni Giannone; Elio Sità consigliere Federale Nazionale della Fipav (Federazione Italiana Pallavolo) e responsabile del settore tecnico femminile; la vicesindaco; i consiglieri Francesca Cecchi e Cinzia Simoni e le assessori della giunta.

Nel corso della cerimonia il sindaco Salvetti ha consegnato alla giovane e alta atleta (1,90 cm) una pergamena e un piatto inciso, in cui si legge :

“ Elena Pietrini

Tenacia, grinta e forza tipicamente labronica, talento indiscusso della squadra vincitrice del titolo Europeo di Volley femminile 2021”.

Elena Pietrini, visibilmente emozionata, ha risposto alle domande del sindaco che durante l’incontro è tornato a vestire i panni del giornalista improvvisando un’intervista.

La pallavolista livornese ha avuto parole di ringraziamento oltre che per i genitori e per il Sindaco, per chi l’ha sostenuta e chi ha avuto fiducia in lei e nelle sue capacità.

“Siamo lieti di avere qui oggi Elena Pietrini – ha affermato il Sindaco durante l’incontro – che è stata la protagonista del successo della nazionale di volley ai campionati europei.

Da due anni facciamo transitare nella Casa Comunale gli sportivi che danno lustro alla città, ed Elena è una di questi, un’atleta che si è ritaglia un ruolo importante nella squadra nazionale di pallavolo”.

Elio Sità e Gianni Giannone hanno puntualizzato il valore sportivo di Elena Pietrini e il riscatto della squadra nazionale di volley che agli Europei ha dato il meglio.

Il consigliere Francesca Cecchi, presidente dell’ VIII Commissione Diritti, Pari Opportunità e Differenze di Genere, ha presentato il premio “Donna di Sport” elaborato dalla commissione che presiede e assegnato appunto a Elena Pietrini.

Quella di stamattina è stata una premiazione simbolica che rientra tra gli obiettivi e i compiti che la Commissione Pari Opportunità ha elaborato con la proposta definita in una mozione discussa nella seduta del 14 Giugno 2021, e che prevede l’adozione della Carta dei Valori per lo Sport Femminile.

La Carta vuole essere uno strumento per lo sviluppo dello sport femminile, un mezzo di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione di genere e che contribuisce alla crescita dell’immagine positiva, educativa ed originale dello sport femminile.