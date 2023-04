Home

1 Aprile 2023

Volley Serie B: IES MVTomei – Sir Safety Perugia oggi 1 aprile ore 18.30 al Pala Tomei

Livorno 1 aprile 2023

Lo Ies MVTomei riceverà sabato 1° aprile alle ore 18.30 i rivali della Sir Safety Perugia nel “fortino” del Pala Tomei. I biancorossi di Massimiliano Piccinetti sono costretti a traslocare nella struttura di Via Campania vista la temporanea inagibilità del Pala Bastia, che ha visto la squadra svolgere i propri allenamenti in settimana proprio presso la struttura della Caserma dei Vigili del Fuoco.

L’ultima volta che i livornesi hanno giocato nel proprio quartier generale è stato lo scorso 17 dicembre, l’undicesima giornata di campionato vinta contro i rivali dell’Anderlini Modena.

“In quello che è stato il nostro teatro nella cavalcata trionfale della passata stagione – esordisce il tecnico livornese Massimiliano Piccinetti – mi aspetto di ritrovare il successo che manca ormai da troppo tempo. Inizia per noi un ciclo di ferro, con tutti scontri diretti.

Si comincia con Perugia, poi il 15 riceveremo Foligno e sabato 22 faremo visita all’Anderlini Modena.

Tre gare in cui ci giocheremo il nostro destino. Non abbiamo più scuse, dipende tutto da noi.

In settimana ci siamo allenati bene, abbiamo anche recuperato Valerio Imbriolo e confidiamo nella voglia e determinazione dei ragazzi di prendersi il risultato”.

All’andata in terra umbra il MVTomei vinse per 3 a 0, la Sir Safety – formazione interamente composta da Under 19 – è il fanalino di coda del girone, l’unica vittoria che ha riportato è stata quella contro Modena Volley lo scorso 18 febbraio. Rispetto all’andata lo IES si troverà di fronte una formazione diversa, che nelle ultime uscite sta adottando lo schema del doppio palleggiatore, con Mele e Antecini ad alternarsi in cabina di regia.

A completare il sestetto di coach Carmine Fontana gli schiacciatori Montini e Brilli, Fossa e Volpi i due centrali, Luca Vagnetti libero.

I convocati dello IES MVTOMEI:

Wiegand, Morelli, Imbriolo, Gori, Costa, Grassini, Riposati, Poli, Puccinelli, Langella, Facchini, Croatti, Baracchino. All.: Piccinetti-Rossi.

I convocati del SIR SAFETY PERUGIA:

Mele, Vagnetti E., Montini, Brilli, Fossa, Volpi, Vagnetti L. L, Antecini, Cesarini, Severini, Modugno, Martucci, Dionigi, Auciello. All.: Fontana.

