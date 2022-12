Home

Sport

Volley Serie B: presentazione Sir Safety Perugia – IES MVTomei

Sport

3 Dicembre 2022

Volley Serie B: presentazione Sir Safety Perugia – IES MVTomei

Livorno 3 dicembre 2022 – Volley Serie B: presentazione Sir Safety Perugia – IES MVTomei

Archiviata la vittoria interna contro Inter Volley Foligno, i biancorossi di coach Massimiliano Piccinetti si sono tuffati nel lavoro settimanale per preparare al meglio la trasferta di domani sabato 3 dicembre: alle ore 17 il via alla sfida del PalaSir di Assisi contro i padroni di casa della Sir Safety Perugia. Gli umbri sono ultimi in graduatoria con zero vittorie dopo otto gare, ma come sempre in questi casi guai a sottovalutare l’avversario, come raccomanda il tecnico biancorosso:

“Non dobbiamo fare l’errore di prendere alla leggera questo tipo di incontri, anche perché affronteremo una trasferta di più di tre ore e i ragazzi non sono certo abituati a queste distanze. Basti pensare che l’anno scorso in Serie C la trasferta più lunga è stata quella di Massa Carrara… Affronteremo una squadra giovane, composta da under 19, molto fisica, alla ricerca della prima vittoria stagionale. Noi andiamo là con il chiaro intento di fare bottino pieno, ma non sarà così semplice”.

Il tecnico ritrova Ian Poli, out nella gara contro Foligno e in settimana rientrato stabilmente in gruppo. Dopo Assisi il calendario dello IES MVTomei prevede un’altra trasferta umbra, sabato 10 dicembre contro Italchimici Perugia. Il ciclo degli scontri diretti e il 2022 si concluderanno al PalaBastia con la gara interna contro Anderlini Modena sabato 17 dicembre alle ore 18.15.

IES MVTOMEI: Wiegand, Morelli, Imbriolo, Gori, Costa, Grassini, Riposati, Poli, Puccinelli, Lupo, Langella, Facchini, Croatti, Baracchino. All.: Piccinetti-Rossi.

ARBITRI: Tanzilli Georgia e Rossi Sara.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin