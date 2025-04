Volley Serie C, al via il pool salvezza per l’Ies MvTomei

Home

5 Aprile 2025

Si inizia oggi alle 18 con la squadra di Arezzo

Livorno, 05 aprile 2025 – Comincia l’ultima parte della stagione.

Lo Ies MvTomei, dopo essere arrivato al giro di boa della “fase due” a punteggio pieno (cinque vittorie su altrettante gare giocate all’andata) è pronto a tuffarsi nel girone di ritorno della Pool Salvezza dove lo attendono altrettanti incontri, sempre da giocarsi contro le avversarie provenienti dal girone “A”.

L’ospite di oggi, sabato 5 aprile (fischio d’inizio alle ore 18) sarà il Volley Arezzo, battuto all’andata in tre set dalla squadra dei Vigili del Fuoco che spera di ripetersi, stavolta davanti al proprio pubblico.

“Sarà una partita importante – spiega alla vigilia coach Cristian Casoli – perché con Arezzo abbiamo gli stessi punti, diciannove, pertanto sarà uno scontro diretto fondamentale per il nostro percorso.

Dobbiamo sfruttare a dovere il fattore casalingo, specialmente ora che abbiamo davanti a noi tre partite in casa e due in trasferta, dobbiamo sfruttare anche questo aspetto.

All’andata ci siamo comportati bene in battuta, in difesa e a muro, mentre in attacco abbiamo commesso troppi errori, quindi speriamo di migliorare sotto questo aspetto. Arezzo ha dei buoni attaccanti laterali quindi dovremo essere bravi a contenerli in difesa“.

La rosa dello IES MVTOMEI: alzatori: Giacomo DIAMANTI, Giacomo LANGELLA; opposti: Federico GORI e Jacopo SAVI; schiacciatori: Alessandro MY, Giulio GUCCI, Marco PETRACCA, Luca BERNARDUCCI; centrali: Santiago BUFFA, Nicola PARADOSSI e Filippo ANTONELLI; liberi: Flavio PELLUMBI e Alessio MAZZUCA. Coach: Cristian Casoli.