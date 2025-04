Volley Serie C, il Tomei batte Arezzo ed è al quinto posto (a +2 da Grosseto)

Home

7 Aprile 2025

Livorno, 07 aprile 2025 – Uno Ies MvTomei tutto cuore si aggiudica anche la partita di ritorno contro il Volley Arezzo. Dopo tre set combattuti i biancorossi ottengono il sesto successo di fila e staccano in classifica proprio gli aretini, salendo a 22 punti e andando a occupare in solitaria la quinta posizione, a +2 da Grosseto.

Al Pala MVTomei si affrontavano due squadre a pari punti (19) e lo scontro diretto non tradisce le attese, regalando al pubblico presente una bella partita, tirata ed emozionante.

Locali in campo con capitan Gori opposto a Langella, che si sobbarca per l’intera durata del match il “peso” della regia, vista l’assenza per motivi personali di Diamanti (gita scolastica), My e Petracca in banda, Buffa e Antonelli al centro, Mazzuca libero.

Rispondono gli ospiti di coach Peruzzi con Montini opposto a Spinello, Rossi e Lofranco in banda, Di Scala e Carniani al centro, liberi Marini per la difesa e Nocentini in ricezione.

MVTomei in affanno a inizio gara, con gli ospiti avanti 8-3 e molto determinati al servizio, con Livorno che riscontra qualche problema in ricezione. Casoli si rifugia nel tempo e a spezzare il ritmo agli avversari e poi ci pensa Petracca dai nove metri: la sua striscia, condita anche da un ace, permette ai suoi di tornare sotto costringendo stavolta coach Peruzzi a richiamare i suoi in panchina (7-9). Buon momento per lo IES che pareggia i conti sul 12-12, Gori è implacabile da posto due disegnando delle diagonali strette imprendibili per la difesa avversaria. Nuovo ace di Petracca, sul 21-17 Arezzo chiede nuovamente il time-out e opera il doppio cambio con dentro Gamberi e Catalani. Qui i biancorossi peccano di un po’ troppa frenesia, qualche errore in attacco fa rimanere il finale di set in bilico, con Casoli che sul 24-23 chiede il tempo. Un errore al servizio di Bardi permette ai locali di prendersi la prima frazione.

Inizio in salita per i padroni di casa anche in apertura di seconda frazione, complice qualche fallosità al servizio e una ricezione imprecisa. Ci pensa l’ace di Gori a rimettere la gara n parità (11-11) e si assiste, grazie anche al gran tifo delle piccole e grandi supporter livornesi, al primo sorpasso nel set dei locali (13-11) con Arezzo a chiedere il time-out. Attinge ancora dalla panchina Arezzo (Grazi e Catalani), ma è sempre Gori a dettare il ritmo in attacco, con l’ace di Petracca che consente a Livorno di spiccare il volo verso il 18-13. Nel finale spazio a due debutti: i giovani dell’Under19 Canessa e Gini per un paio di giri al servizio (entrambi dentro), la parola fine sul secondo parziale la mette Petracca da posto quattro.

Il terzo set parte equilibrato (6-6),comincia ad affiorare un po’ di stanchezza nelle fila dei padroni di casa, mentre gli aretini sembrano in grado di reggere fisicamente l’urto. Corre ai ripari coach Casoli con Gucci che rileva Petracca, My si fa valere in attacco e nel concitato finale, con Arezzo che rende battaglia fino al termine, un errore in attacco degli avversari consente allo IES di prendersi i tre punti.

“Abbiamo cominciato male il primo set – spiega a fine gara coach Cristian Casoli – eravamo indietro di cinque punti e siamo stati in grado di riprenderli. Siamo stati bravi a fare la nostra partita, perché loro sono venuti qui per fare la gara e hanno giocato meglio dell’andata. Vincere così è stato bello, bella partita, nel terzo set abbiamo avuto un calo fisico, dovuto anche al caldo, ma anche lì abbiamo reagito bene ed è stato meglio averla chiusa al terzo set”.

Sabato 12 aprile alle ore 21 lo IES MVTomei giocherà di nuovo in casa contro il Sales Volley Firenze per la settima e quart’ultima giornata della stagione.