Home

Sport

Basket

Volley, Torretta vince ed è secondo nel pool promozione per la serie B

Basket

11 Marzo 2025

Volley, Torretta vince ed è secondo nel pool promozione per la serie B

Livorno 11 marzo 2025 Volley, Torretta vince ed è secondo nel pool promozione per la serie B

Vittoria importante per i ragazzi del coach

Orsolini che, supportati da un pullman di tifosi in trasferta, conquista

tre punti preziosi a Colle Val d’Elsa, superandola nella classifica

promozione.

Primo set vinto con facilità dai labronici, che con la diagonale di

costruzione Galoppini – Riposati L., in banda Riposati M. e Tellini, al

centro Marzana e Costa, libero Melani, impongono subito un ritmo alto,

con i centrali Marzana e Costa e l’opposto Riposati L. facilmente a

punto. Secondo set con la solita formazione iniziale. Entrano Olmi,

Baia, Malacarne e Del Mastio. La dinamica è sempre favorevole per i

labronici, che si portano sul due a zero. Terzo set come da copione

statistico del volley, dopo due set facilmente vinti il terzo è sempre a

rischio. Così è stato. Dopo un iniziale equilibrio, i padroni di casa

allungano. Il coach Orsolini tenta di reagire con alcuni cambi, che però

non sortiscono gli effetti desiderati. Quarto e ultimo set senza storia,

con partenza bruciante del Torretta che si porta sull’8 a 2. Il

vantaggio viene mantenuto fino alla meritata vittoria finale.

“Dovevamo dimostrare di avere carattere anche in trasferta -sottolinea

Malacarne, uno dei protagonisti della vittoria Torretta- è un mese che

non giochiamo in casa. Siamo riusciti a vincere a Colle Val d’Elsa,

dimostrando il carattere giusto per continuare a lottare nel pool

promozione per la serie B”.

Gli fa eco Del Mastio: “Sono contento per questi tre punti importanti.

C’era da rialzarsi dopo la sconfitta di Arezzo. Vittoria che ci

meritiamo, per lo spirito che mettiamo in ogni allenamento. Ora

ritorniamo su in classifica, al secondo posto, a lottare per una

posizione meritata. Abbiamo imparato la lezione nel campo difficile di

Arezzo, venendo a Colle Val d’Elsa più pronti” conclude soddisfatto per

il grande risultato.

Nel roster, oltre all’allenatore Orsolini, Vice Benedetti A. e Dirigente

F.Galoppini: Riposati Luca (21 punti), Riposati Marco (K, 11), Marzana

(8), Malacarne (7), Galoppini (7), Baia (4), Tellini (3), Costa (1),

Mattolini, Del Mastio, Gianassi, Molesti, Olmi (L), Melani (L).

Volley, Torretta vince ed è secondo nel pool promozione per la serie B