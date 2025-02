Home

Volley, troppo Prato per l'MVTomei

9 Febbraio 2025

Livorno 9 febbraio 2025 Volley, Troppo Prato per l’MVTomei

Troppo Prato per il seppur volenteroso Ies MVTomei: la seconda forza del campionato si prende l’intera posta in palio nell’impianto di via Campania costringendo i livornesi alla resa dopo tre set (19-25, 20-25, 16-25).

La squadra dei Vigili del Fuoco si schiera con Gori opposto a Diamanti, My e Gucci in banda, Antonelli e Buffa al centro, libero Langella. Rispondono gli ospiti con Corti opposto ad Alpini, Conti e Villani al centro, Bandinelli e Civinini in banda, Nincheri libero.

Partita subito in salita per i ragazzi di casa che nel primo set sono costretti a inseguire fin dalle battute iniziali. Sotto 4-0 coach Casoli chiama subito i suoi in panchina per provare a invertire il trend negativo, ma ogni sforzo si rivela vano: Prato si conferma squadra compatta, ben organizzata in tutti i reparti e ai biancorossi non bastano gli attacchi di Gori per tenere vive le speranze di rimonta. Sul 14-19 nei locali rientra in campo, dopo più di due mesi dall’infortunio alla mano, Petracca al posto di Gucci, ma la mossa non basta a sovvertire l’inerzia del parziale che premia gli ospiti 25-19.

Al rientro in campo la gara si fa più equilibrata, con il punteggio che arriva alla parità sul 13-13.

Piccolo break dei biancorossi, grazie anche agli ottimi servizi di Petracca e IES avanti di due lunghezze (15-13). Botta e risposta con i primi tempi tra Conti e Buffa, ma il finale di set è dalla parte degli ospiti (19-22), l’ace di Postiferi dei lanieri vale il 19-23.

Il servizio di Buffa va a rete, poi l’ace di Mazzinghi permette al sestetto di coach Novelli di andare a punto. Anche la terza frazione comincia sui binari dell’equilibrio, con l’ace di Petracca a valere il 7-6 per l’MVTomei.

I primi tempi e i muri dell’avversario Conti fanno male e dal 10-10 Prato piazza un break di tre punti che costringe coach Casoli a rifugiarsi nel tempo. Il pubblico di casa sostiene a gran voce i biancorossi, ma i locali continuano a essere troppo fallosi in battuta. Sul 13-18 Sarri rileva Diamanti in cabina di regia, ma i punti di Villani portano avanti la causa pratese fino al punto della vittoria messo a terra daI muro di Civinini.

“Abbiamo iniziato male – commenta coach Cristian Casoli – e da lì in poi è stato difficile rientrare in partita. Loro sono precisi in alzata, hanno alcuni ragazzi giovani che dicono la loro, avremmo dovuto fare più attenzione. Bene il ritorno di Petracca, deve mantenere il lavoro che sta facendo in palestra per migliorare sempre di più”.

Prossima e ultima gara di regular season in casa di Migliarino sabato alle ore 21. Poi si passerà alla poule salvezza.

