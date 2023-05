Volley: ultima di campionato, lo IES MVTomei di scena a Viterbo

Home

Livorno 6 maggio 2023 –

La lunga trasferta di Orte (si gioca oggi, sabato 6 maggio alle ore 18 al Palazzetto intitolato a Claudio Guazzaroni) chiuderà l’impegnativo campionato dello IES MVTomei.

Contro i locali laziali c’è ancora molto in ballo per la squadra biancorossa che è in corsa ancora per due obiettivi: se infatti Livorno fa almeno un punto e contemporaneamente Italchimici Foligno perde la trasferta in casa del già retrocesso Anderlini Modena, scatterebbe la cosiddetta “forbice” dei tre punti nei riguardi degli umbri e la squadra dei Vigili del Fuoco potrebbe festeggiare la salvezza già domani sera.

I punti ai livornesi in ogni caso servono per mantenersi davanti in classifica a Foligno ed avere ai playout (scenario che resta attualmente quello più probabile) il fattore campo a disposizione, con la gara di ritorno che verrebbe giocata al Pala Tomei sabato 20 maggio (la partita di andata si svolgerebbe in casa della peggio classificata, ovvero al Pala Paternesi di Foligno, la settimana precedente, sabato 13 maggio). In caso invece di malaugurato sorpasso degli umbri all’ultima giornata i campi sarebbero invertiti.

In casa MVTomei, complici le ultime due vittorie in campionato, si è lavorato con grinta e determinazione, la squadra è pronta a scendere nuovamente in campo anche per vendicare la sconfitta dell’andata contro i laziali che al Pala Bastia si imposero per 3-1, ma più per demeriti dei locali che per effettivi meriti degli ospiti.

Il Volley Club Orte tra l’altro domani ha organizzato in occasione dei suoi trenta anni di storia una serata di festeggiamenti in concomitanza dell’ultima partita dell’anno davanti al pubblico amico. Inutile dire che i ragazzi di Massimiliano Piccinetti vorranno recitare il ruolo di guastafeste per centrare il primo filotto stagionale, che darebbe una spinta non da poco in vista degli (ricordiamo, ancora sulla carta eventuali) spareggi salvezza.

“In settimana abbiamo lavorato bene – spiega alla vigilia il coach livornese- co un buon ritmo e tanto agonismo e avevo tutti e tredici gli effettivi a disposizione. Abbiamo recuperato Imbriolo al 100% e questa per noi naturalmente è un’ottima notizia, ma per scegliere lo starting six titolare aspetterò come sempre il riscaldamento pre-partita.

Ci aspetta una trasferta lunga, partiremo la mattina alle 10.30 e ci giochiamo tantissimo, siamo carichi e pronti anche a questa ennesima battaglia.

Per noi è importantissimo vincere, non solo perché coviamo ancora qualche speranza di cogliere la salvezza diretta, ma anche per arrivare eventualmente carichi come non mai ai play-out e in tal caso avere il campo a favore sarebbe di vitale importanza, visto che al Pala Paternesi non siamo mai riusciti a esprimerci bene in stagione.

Di Orte temo in particolar modo il palleggiatore, Tommaso Troiani, è molto bravo a gestire il pallone”.

Il sestetto di coach Santi è nono in classifica a quota 35 punti, è reduce da tre sconfitte consecutive ma in casa non è andato a punto solo in tre occasioni, quindi farà di tutto per mettere in campo una grande prestazione e salutare come si deve i tifosi. Ma troverà uno IES motivato a fare più che bene, dando continuità agli ultimi risultati.

I convocati dello IES MVTomei:

opposti Federico GORI e Luca WIEGAND (K); palleggiatori Marco CROATTI e Luca MORELLI; schiacciatori Marco RIPOSATI, Federico FACCHINI, Valerio IMBRIOLO, Tommaso LUPO, Ian POLI; centrali Enrico BARACCHINO, Luca GRASSINI, Gabriele COSTA; liberi Giacomo LANGELLA e Gianmarco PUCCINELLI. Allenatori: Massimiliano Piccinetti e Roberto Rossi.

