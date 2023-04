Home

15 Aprile 2023

Livorno 15 aprile 2023 – Volley: una partita che vale la stagione, lo Ies Tomei ospita Foligno

Dopo la sosta pasquale è venuto il momento per lo IES MVTomei di tornare in campo. Oggi, Sabato 15 aprile alle ore 18.15 al Pala Tomei di Via Campania i ragazzi di Massimiliano Piccinetti ospiteranno gli avversari dell’Italchimici Foligno per il quart’ultimo impegno stagionale. La posta in palio, come si suol dire in queste circostanze, vale il doppio per entrambe le squadre: sono infatti solo due le lunghezze che separano in classifica le due formazioni, con gli ospiti di coach Paolo Restani che occupano la decima posizione a ventuno punti, due in più di Wiegand e soci undicesimi. Una vittoria piena garantirebbe il sorpasso dei ragazzi di Massimiliano Piccinetti ai danni dei folignati e vendicherebbe l’andata in terra umbra dove Italchimici si impose in tre set. Lasciare la cosiddetta “zona rossa” avrebbe un vantaggio psicologico di non poco conto quando siamo arrivati alle battute finali del campionato.

“La settimana scorsa ci siamo concentrati sulla parte atletica, con qualche accorgimento dal punto di vista tecnico, questa settimana abbiamo ripreso la normale routine di avvicinamento alla partita – spiega il coach biancorosso Massimiliano Piccinetti -.

Questa per noi è una finale play-off, i tre punti sono fondamentali non tanto per la salvezza, ma per essere padroni del nostro destino. Vincere potrebbe significare allontanare sconforto e nervosismo e avvicinarci nel migliore dei modi alle prossime sfide. Sappiamo bene infatti che vincendo non scongiureremmo i play-out, però potremmo affrontarli con il fattore campo a favore. Molto poi dipenderà dalle ultime tre partite in cui tutto sommato il nostro e il loro calendario si somiglia”.

Come al solito la società si auspica che il pubblico di casa possa fare il settimo uomo in campo sostenendo a dovere i colori di Livorno. Difendere il fortino è più importante che mai in questa sfida che vale davvero un’intera stagione.

I convocati dello IES MVTomei: opposti Luca WIEGAND (K) e Federico GORI; palleggiatori Marco CROATTI e Luca MORELLI; schiacciatori Marco RIPOSATI, Federico FACCHINI, Valerio IMBRIOLO, Ian POLI; centrali Enrico BARACCHINO, Luca GRASSINI, Gabriele COSTA; liberi Giacomo LANGELLA e Gianmarco PUCCINELLI. Allenatori: Massimiliano Piccinetti e Roberto Rossi.

I convocati dell’ITALCHIMI FOLIGNO: opposti Giacomo MUSCO e Leonardo CANENTI; palleggiatori Riccardo COSTANZI e Dario BREGLIOZZI; schiacciatori: Nicolas TOSELLI, Jacopo CARBONE, Lorenzo GUERRINI, Enrico SCARPI, Luca MARACCHIA; centrali: Luca BUCCIARELLI, Guido CESARONI, Diego BARTOLINI; liberi: Giovanni SPOSATO E Lorenzo SCHIPPA. Allenatori: Paolo RESTANI e Fabio BOVARI.

