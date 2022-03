Home

11 Marzo 2022

Volo Firenze-Monaco, ritardo di 4 ore, ItaliaRimborso: come ricevere una compensazione di 250 euro

Firenze 10 marzo 2022

Toscani in partenza verso Monaco bloccati per quattro ore in aeroporto

Vera e propria odissea per i passeggeri aerei del volo Firenze Monaco della giornata di ieri, mercoledì 9 marzo.

Dopo quasi quattro ore di attesa all’interno dell’aeroporto di Firenze e con partenza inizialmente prevista alle 13:25, i passeggeri del volo EN8195 sono atterrati in Germania solamente nel tardo pomeriggio alle ore 18:12.

Un ritardo consistente, che, secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, potrebbe prevedere la compensazione pecuniaria di 250 euro, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004.

Per attivare l’assistenza di ItaliaRimborso e quindi procedere con la richiesta di compensazione, senza alcuna spesa, è possibile farlo attraverso la compilazione del form online presente nell’homepage del sito web italiarimborso.it.

I passeggeri del volo in ritardo Firenze Monaco Air Dolomiti, in alternativa, possono chiamare lo 06 56548248 o inviare un semplice messaggio Whatsapp al numero 342 1031477.

