Volontariato antincendio: Angelo e Dario della Misericordia di Montenero in prima linea contro gli incendi sull’Isola del Giglio

11 Agosto 2024

Si è conclusa con successo una settimana di servizio antincendio boschivo (AIB) sull’Isola del Giglio per Angelo e Dario, due volontari della Misericordia di Montenero. Tuttavia, invece di rientrare alla fine del loro turno, i due volontari, mossi da un forte senso di responsabilità e dedizione, hanno deciso di prolungare il loro impegno, offrendo volontariamente un’altra settimana di servizio sull’isola.

Ospiti della Misericordia del Giglio, Angelo e Dario hanno risposto con entusiasmo alla chiamata del Coordinamento Volontario della Toscana, prestando il loro prezioso contributo per proteggere il patrimonio naturale dell’isola. La loro decisione di rimanere una settimana in più rappresenta un gesto di grande altruismo, sottolineando il loro impegno nel prevenire e contrastare gli incendi boschivi che minacciano l’arcipelago toscano.

Il loro lavoro non solo rafforza la sicurezza sull’Isola del Giglio, ma si inserisce in un progetto più ampio che coinvolge i volontari della Misericordia anche su altre isole come Capraia, l’Elba e Pianosa.

Angelo e Dario, con la loro disponibilità e professionalità, hanno dimostrato quanto sia fondamentale il ruolo del volontariato nella tutela dell’ambiente e nella prevenzione delle emergenze. Il loro impegno, rafforzato dalla scelta di rimanere ulteriormente in servizio, è un esempio concreto di come la collaborazione e l’altruismo possano fare la differenza, non solo nel fronteggiare le emergenze, ma anche nel costruire una società più attenta e responsabile verso l’ambiente.