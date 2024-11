Home

Volontariato, il grande Cuore dei giovani. Premiati 20 ragazzi

25 Novembre 2024

25 Novembre 2024

Volontariato, il grande Cuore dei giovani. Premiati 20 ragazzi

Livorno 25 novembre 2024

La bellezza del volontariato e il valore del dono di sé sono stati i protagonisti ieri pomeriggio, durante la cerimonia di consegna del Premio Cuore, giunto alla sua nona edizione. L’evento, ospitato presso il prestigioso Circolo Ufficiali della Marina Militare in via San Jacopo in Acquaviva, ha celebrato l’impegno e la dedizione di 20 giovani volontari che con passione dedicano il proprio tempo a sostegno degli altri.

Il riconoscimento, ideato dalla presidente dell’Associazione culturale Il Palcoscenico, Giulia Eroico, si propone di valorizzare l’importanza del volontariato giovanile, incoraggiando nuove generazioni a seguire l’esempio di altruismo e solidarietà. “Il “Premio Cuore” – ha spiegato Eroico – vuole essere un simbolo di gratitudine verso questi ragazzi, ma anche uno stimolo affinché altri giovani si avvicinino al mondo del volontariato, perché aiutare gli altri è uno dei più grandi gesti di amore e di crescita personale”.

Giulia Eroico, il Premio Cuore: come nasce e le sue finalità (Video)

I premiati

Ventuno nomi – tra cui individui e gruppi – sono stati applauditi per il loro impegno. Questi i giovani riconosciuti per il loro lavoro:

Marco Baldanzi

Tommaso Batini

Marina Borsellini

Lorenzo Cinali

Isabella Cipriani

Silvia Consolandi

Cristian Contrario

Antonio D’Alesio

Mihai Mogildea

Arianna Naldini

Ilaria Pegni

Niccolò Ricci

Giorgio Risecchi

Andrea Riola

Francesco Sarri

Jacopo Tarrini

Marta Topi

Sofia Tulelli

Missionari Vincenziani

Anita Zarcone

La cerimonia è stata introdotta dalla Dott.ssa Fiorella Chiappi, mentre Giulia Eroico ha guidato l’evento con passione ed entusiasmo. La consegna dei premi è stata affidata a Daniela Malfatti, sotto le note emozionanti della Fanfara dell’Accademia Navale di Livorno, ospite d’onore dell’incontro.

Un esempio per il futuro

In un’epoca in cui il volontariato spesso passa inosservato, iniziative come il Premio Cuore riportano al centro il valore del servizio verso gli altri. Non solo un riconoscimento, ma un messaggio di speranza e di ispirazione: attraverso il loro impegno, questi giovani dimostrano che la solidarietà è un seme che può crescere e moltiplicarsi, cambiando la società e ispirando chi li circonda.

“Il volontariato – ha concluso Eroico – non è solo un atto di altruismo, ma una scelta di vita che insegna a dare valore ai gesti più semplici. Questi giovani sono la dimostrazione che il cuore e il coraggio possono fare la differenza”.

Un applauso va a loro e a tutti coloro che quotidianamente lavorano nell’ombra per rendere il mondo un posto migliore.

In foto Giulia Eroico, ideatrice del Premio Cuore

Anita Zarcone 14 anni, volontaria premiata con il “Premio Cuore” racconta la sua esperienza

