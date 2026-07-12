Volontario Croce Rossa aggredito durante un intervento. Fatto grave che colpisce l’intero sistema di assistenza alla popolazione
Piombino (Livorno) 12 luglio 2026
La Croce Rossa Italiana – Comitato di Piombino esprime preoccupazione per l’aggressione subita da un proprio volontario durante un intervento di emergenza svolto nella serata del 9 luglio nel territorio comunale.
L’equipaggio dell’ambulanza era intervenuto per prestare assistenza a una persona in difficoltà quando si è verificata una situazione di forte tensione con una persona presente sul posto, che ha coinvolto direttamente il soccorritore. A seguito dell’episodio è stato richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine.
Il volontario si è successivamente sottoposto ad accertamenti sanitari, che hanno evidenziato lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Sono state inoltre avviate le procedure previste dalla normativa vigente a tutela dell’operatore coinvolto.
La Croce Rossa Italiana rinnova la propria vicinanza al volontario e richiama l’attenzione sul crescente fenomeno delle aggressioni nei confronti degli operatori sanitari e del soccorso.
Chi presta assistenza in emergenza svolge un servizio essenziale per la collettività e deve poter operare in condizioni di sicurezza e rispetto. Ogni episodio di violenza nei confronti di soccorritori, operatori sanitari e volontari rappresenta un fatto grave che colpisce non solo le persone coinvolte, ma l’intero sistema di assistenza alla popolazione.
Il Comitato di Piombino continuerà a sostenere i propri volontari e a collaborare con le istituzioni competenti affinché sia garantita la massima tutela di chi ogni giorno è al servizio della comunità.