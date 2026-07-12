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Volontario Croce Rossa aggredito durante un intervento. Fatto grave che colpisce l’intero sistema di assistenza alla popolazione

Piombino

12 Luglio 2026

Volontario Croce Rossa aggredito durante un intervento. Fatto grave che colpisce l’intero sistema di assistenza alla popolazione

Piombino (Livorno) 12 luglio 2026

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Piombino esprime preoccupazione per l’aggressione subita da un proprio volontario durante un intervento di emergenza svolto nella serata del 9 luglio nel territorio comunale.

L’equipaggio dell’ambulanza era intervenuto per prestare assistenza a una persona in difficoltà quando si è verificata una situazione di forte tensione con una persona presente sul posto, che ha coinvolto direttamente il soccorritore. A seguito dell’episodio è stato richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Il volontario si è successivamente sottoposto ad accertamenti sanitari, che hanno evidenziato lesioni giudicate guaribili in sette giorni. Sono state inoltre avviate le procedure previste dalla normativa vigente a tutela dell’operatore coinvolto.

La Croce Rossa Italiana rinnova la propria vicinanza al volontario e richiama l’attenzione sul crescente fenomeno delle aggressioni nei confronti degli operatori sanitari e del soccorso.

Chi presta assistenza in emergenza svolge un servizio essenziale per la collettività e deve poter operare in condizioni di sicurezza e rispetto. Ogni episodio di violenza nei confronti di soccorritori, operatori sanitari e volontari rappresenta un fatto grave che colpisce non solo le persone coinvolte, ma l’intero sistema di assistenza alla popolazione.

Il Comitato di Piombino continuerà a sostenere i propri volontari e a collaborare con le istituzioni competenti affinché sia garantita la massima tutela di chi ogni giorno è al servizio della comunità.