Home

Provincia

Cecina

Volt sbarca a Cecina e supporta il giovane candidato sindaco Federico Fulceri

Cecina

6 Febbraio 2024

Volt sbarca a Cecina e supporta il giovane candidato sindaco Federico Fulceri

Cecina (Livorno) 6 febbraio 2024 – Volt sbarca a Cecina e supporta il giovane candidato sindaco Federico Fulceri

Volt è un movimento paneuropeo che sta crescendo in tutta Europa, e non solo, nutrito soprattutto dalle giovani generazioni, alla ricerca del proprio spazio, anche nel mondo politico, per poter trovare un futuro migliore e lasciare un mondo più giusto, equo e pulito di quello che hanno ricevuto.

Volt arriva a Cecina con una proposta fresca, giovane e pragmatica; la concentrazione si focalizza sui temi più cari a Volt: ambiente, Europa, diritti ed equità sociale.

Volt sostiene il candidato sindaco Federico Fulceri perché in lui individua la possibilità di vedere crescere la comunità cecinese e garantire un futuro florido e prosperoso, da lasciare in eredità alle generazioni future.

Riconoscerete i volters per strada, cercate le magliette viola e troverete un gruppo di persone volenterose che vuole raccogliere il vostro punto di vista, perché solo ascoltando la cittadinanza si riesce a coglierne le necessità e solo guardando oltre i confini politici si possono proporre soluzioni innovative, realizzabili e fuori dagli schemi della solita politica.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin