7 Luglio 2022

Voragine in via delle Medaglie d’Oro, “Quanto tempo occorre per i lavori?”

Livorno 7 luglio 2022

La lettera – Questa che vedete nelle foto è la situazione in via delle Medaglie d’Oro lato via Zambelli.

La voragine in mezzo alla strada l’ho fotografata il 16 giugno dopo qualche giorno che era stata transennata.

Da quella data ad oggi, 7 luglio 2022 la situazione è sempre la stessa: una transenna nel mezzo della carreggiata.

Quello che mi domando è ma quanto tempo ci vuole per intervenire e rimettere la carreggiata in sicurezza?

Amministrazione comunale, grazie per aver transennato il pericolo ma non si dimentichi dei residenti e di vi transita. Non lasciate la cosa nel dimenticato o ai tempi biblici della burocrazia, intervenite il prima possibile. Grazie”

