Voragine inghiotte auto in via del Bosco

28 Aprile 2025

Livorno 28 aprile 2025 Voragine inghiotte auto in via del Bosco

Via del Bosco: auto sprofonda in una voragine dopo la rottura di una tubatura

Paura nel primo pomeriggio di oggi in via del Bosco, dove una tubatura dell’acqua si è rotta provocando il cedimento improvviso dell’asfalto. Una vettura in transito è rimasta coinvolta nell’incidente: la ruota anteriore destra è sprofondata in una voragine apertasi all’improvviso sotto il peso del mezzo.

Per fortuna il conducente non ha riportato ferite, ma solo un grande spavento. Immediato l’intervento sul posto delle squadre di Asa, chiamate a riparare il danno alla condotta idrica, e della polizia municipale che ha provveduto a chiudere la strada per motivi di sicurezza.

Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi, causando code e rallentamenti in tutto il quartiere. Disagi anche per i residenti e gli automobilisti, costretti a modificare i propri itinerari.

Al momento sono in corso le operazioni di riparazione della tubatura e la messa in sicurezza del tratto stradale danneggiato. Non è ancora chiaro quando via del Bosco potrà essere riaperta al traffico.