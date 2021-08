Home

Voragine sul marciapiede, riciclo creativo e inventiva labronica “risolvono il problema”

Livorno 30 agosto 2021

Voragini sui marciapiedi o per le strade. l’acqua erode, scava e poi si creano buche o voragini.

Il fenomeno dell’erosione è diffuso e crea problemi alle persone che circolano sui marciapiedi ed ai mezzi sulle strade. Altrettanto noti sono i tempi biblici della loro riparazione.

La foto che ci è stata inviata e che potete vedere alla fine dell’articolo ci dimostra come “si risolve il problema”.

La voragine sul marciapede è sugli scali Olandesi, vicina a piazza XX Settembre. Non è di grosse dimensioni ma è pur sempre un pericolo per chi vi passa.

Si parla tanto di green, riciclo e riciclo lo creativo, ed ecco che a qualche cittadino labronico ligio al riciclo creativo e magari stanco di vedere sempre quella buca non tappata, è venuta l’idea per risolvere il problema.

Due lattine di alluminio invece di finire nella spazzatura sono state riciclate inserendole per tutta la loro lunghezza nel buco sul marciapiede.

Un modo ingegnoso anche se non sicuro per cercare di risolvere il problema; ora il piede non rischia di entrare nella buca, ma non “passateci sopra con i tacchi” che il pericolo rimane.

Speriamo che chi di dovere provveda quanto prima a ripristinare le condizioni di quel marciapiede.

