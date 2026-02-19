Vota NO, in città presidi informativi PD
Nella mattina di sabato 21 febbraio si svolgeranno a Livorno alcune iniziative di informazione e sensibilizzazione promosse dall’Unione Comunale del Partito Democratico di Livorno in vista del referendum popolare sulla legge costituzionale in materia di giustizia.
Le iniziative si inseriscono nella campagna a sostegno del voto per il NO. I volontari saranno presenti dalle ore 10 alle 12 con un banchetto in Piazza Fratelli Bandiera e un secondo punto informativo in Piazza Barriera Garibaldi (Guglia). Nella stessa fascia oraria è previsto anche un volantinaggio presso Coop La Rosa.
Gli appuntamenti rientrano in un percorso di approfondimento sui contenuti della consultazione, che si terrà domenica 22 marzo, dalle ore 7 alle 23, e lunedì 23 marzo, dalle ore 7 alle 15.
Il referendum riguarda modifiche che interessano sette articoli della Costituzione e temi quali l’equilibrio tra i poteri dello Stato e l’indipendenza della magistratura. Si ricorda inoltre che, trattandosi di referendum confermativo, non è previsto quorum: l’esito sarà determinato dal numero dei voti validamente espressi.