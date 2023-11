Home

2 Novembre 2023

Livorno 2 novembre 2023 – Votazione palestra Fermi in gestione alla Spes Fortitude PaP: “abbiamo sbagliato ad uscire dall’aula”

Abbiamo letto le polemiche in merito all’ultima votazione in Consiglio Comunale riguardo una variazione di bilancio per lavori presso la palestra Fermi in gestione alla Spes Fortitude.

Vogliamo chiarire alcuni aspetti, a partire dal primo e più importante: come Potere al Popolo abbiamo sbagliato ad uscire dall’aula.

Detto questo, ci teniamo a precisare anche altro: ci sono delle regole nella politica istituzionale, che sono molto chiare, e che abbiamo deciso di accettare quando abbiamo deciso di costituirci come soggetto partitico/elettorale: una di queste è che il bilancio, e le sue variazioni, lo vota chi governa, e le opposizioni si astengono o votano contro. Questo vale tanto in Consiglio Comunale, così come in Regione e in Parlamento con la Legge Finanziaria.

Chi governa ha l’onere e l’onore di decidere dove investire le risorse e ne risponde politicamente di quanti soldi decide di mettere e in quale settore. Votare a favore del bilancio, nella politica istituzionale ha il significato di governare insieme a chi amministra.

Pertanto avremmo dovuto astenerci.

Riteniamo tuttavia politicamente corretto che la Spes Fortitude abbia diritto ad essere rimborsata per lavori di adeguamento di un bene pubblico che, come testimoniato anche dalla relazione dei tecnici comunali, hanno migliorato il valore della palestra pubblica Fermi, adeguata ad ospitare l’attività sportiva di eccellenza che si fa al suo interno.

Ben venga l’autorecupero di beni pubblici!

Vogliamo inoltre spendere due parole sugli eccellenti risultati della Spes Fortitude prima di tutto in ambito sportivo dove ha vinto numerosi titoli con i suoi atleti, ma soprattutto in un campo che non è scontato avvenga in una palestra, e cioè l’attività sociale parallela che viene svolta dai gestori al suo interno. Attività con minori, con persone in marginalità sociale, con migranti, con portatori di handicap, in sinergia con il servizio sociale territoriale livornese, dando la possibilità alle ultime ed agli ultimi di accedere all’esperienza sportiva.

Di tutto ciò ne siamo ben consapevoli e lieti anche perché alcuni ragazzi con problematiche vengono seguiti da nostri militanti che nella quotidianità operano nel settore del sociale, e ci hanno parlato sempre bene dell’attività della palestra.

p.s. vorremmo aggiungere che non accettiamo sul tema, strumentalizzazioni e castelli in aria da parte della destra e in particolare dal consigliere Perini; era un atto come tanti altri, e come al solito certificato da tecnici del Comune! Ci sono state ovvie precisazioni, ma mai avvenute prima, da parte del Segretario Generale, che a nostro avviso hanno confuso il dibattito tra i consiglieri (confusione creata da una mal interpretazione di Romiti). E’ ovvio che i consiglieri comunali votano atti dal punto di vista politico (ed è per questo che noi non votiamo le questioni relative al bilancio), invece le questioni relative a stime, necessità di lavori, quantità e qualità di rivalutazione di un bene ecc sono ovviamente competenza di professionisti del settore che lavorano per il Comune, e su quelle i consiglieri comunali non hanno competenze e professionalità adeguate e neanche sono loro richieste.

