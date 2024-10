Home

Cronaca

Votazioni consorzi di bonifica: successo di Coldiretti, a Livorno flop della lista sostenuta dall’M5S

Cronaca

7 Ottobre 2024

Votazioni consorzi di bonifica: successo di Coldiretti, a Livorno flop della lista sostenuta dall’M5S

Livorno 7 ottobre 2024 – Votazioni consorzi di bonifica successo di Coldiretti, a Livorno flop la lista sostenuta dall’M5S

Elezioni assemblea consorzio di bonifica, sono terminate le votazioni per il rinnovo e Coldiretti Livorno esulta per il risultato ottenuto.

Nove agricoltori-custodi candidati da Coldiretti, siederanno nella nuova assemblea del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa che ricadde tra le provincie di Livorno (19 comuni), Pisa (13 comuni) ed in parte Grosseto (7 comuni) e Siena (2 comuni).

Più di un voto su due (60%) è andato ad uno degli agricoltori espressi da Coldiretti. E’ un risultato straordinario quello ottenuto dall’onda gialla di Coldiretti diventando così anche determinante, non solo per la futura governance del Consorzio, ma anche per l’elezione del nuovo presidente.

I candidati-agricoltori proposti da Coldiretti a sostengo della lista “Acqua, Agricoltura, Ambiente per la resilienza climatica” hanno ottenuto complessivamente 1.641 preferenze conquistando due sezioni su tre (in attesa dell’ufficialità anche dei dati dei seggi dell’Elba e Capraia).

Nella fascia 1, dove i membri dell’assemblea saranno quattro, il più votato è stato Luca Arduni (256 voti) poi Claudio Piccini (124); Luciana Giovani (121); Valentina Franci (87). Stesso risultato nella fascia 2, quella dei medi contribuenti, i quattro membri dell’assemblea saranno: Francesco Filippi (195 voti), Anna Maria Gabbricci (134), Guido Allori (115) e Enrico Biagioni (55). Infine la fascia 3 dei grandi contribuenti che sarà rappresentata dalla grossetana Fiorella Lenzi (55 voti).

La grande partecipazione degli agricoltori alle elezioni consortili è frutto dell’impegno, della determinazione e della responsabilità di Coldiretti che attraverso i neo consiglieri porterà all’interno della nuova leadership del Consorzio, l’esperienza di un mondo agricolo che è, e si sente, parte attiva nella tutela e gestione del suolo insieme alle istanze specifiche dei singoli territori. I nove agricoltori sono stati infatti scelti – spiega Coldiretti Livorno – per garantire la copertura ed amplificare la voce degli agricoltori su tutto il territorio che ricade all’interno dei confini di gestione del Consorzio di Bonifica Toscana Costa.

“C’è stata una grande mobilitazione da parte della nostra base sociale, i soci, gli agricoltori, che; insieme a tanti cittadini, ci permetteranno di esprimere una larga maggioranza di membri dell’assemblea eletti e avere così un peso specifico nel rappresentare le istanze di tutti i territori.

Dovranno ascoltarci. – spiega Simone Ferri Graziani, Presidente Coldiretti Livorno –

Il Consorzio riveste un’importanza strategica per il controllo del territorio e la prevenzione dei rischi idrogeologici legati al clima; per la realizzazione di opere e progetti che siano funzionali alla nostra agricoltura che è la prima a pagare con le proprie produzioni per la mancanza di acqua o gli allagamenti dei terreni agricoli.

I nostri rappresentanti sapranno contare e ben rappresentare il territorio. Conclude il Presidente di Coldiretti Livorno, Simone Ferri Graziani. La nostra agricoltura e le istanze del nostro mondo devono avere e avranno un ruolo di primo piano nella nuova assemblea, grazie ai nostri soci”.

Analizzando in dettaglio la sezione 1 (Livorno) erano presenti tre Liste:

la lista 1 sostenuta da Coldiretti;

la Lista 2 (Bonifichiamo Livorno) sostenuta dal Movimento 5 Stelle di Livorno e con al suo interno alcuni candidati presenti anche nella lista pentastellata alle scorse elezioni comunali

La Lista 3 Ambiente e Territorio;

1867 sono il totale dei voti espressi dai cittadini per la sezione 1. Queste le percentuali dei voti per ciascuna lista

Lista 1: 43,71% 816 voti

Lista 2: 15,05% 281 voti

Lista 3: 41,24% ​ 770 voti

TUTTI I VOTI DEI CANDIDATI NELLE SEZIONI 1, 2 E 3

Votazioni consorzi di bonifica: successo di Coldiretti, a Livorno flop della lista sostenuta dall’M5S