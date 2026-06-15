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Cronaca

Voucher nidi estivi luglio 2026, approvata la graduatoria

Cronaca

15 Giugno 2026

Voucher nidi estivi luglio 2026, approvata la graduatoria

Livorno 15 giugno 2026 Voucher nidi estivi luglio 2026, approvata la graduatoria

Sostegno alle famiglie per la frequenza dei servizi educativi 0-3 anni: disponibile la graduatoria degli aventi diritto ai contributi per il mese di luglio

Livorno, 15 giugno 2026 – Con Determina n. 4915 del 12 giugno 2026 è stata approvata la graduatoria relativa all’assegnazione dei voucher destinati a sostenere la frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) per il mese di luglio 2026.

La graduatoria è stata predisposta sulla base delle domande pervenute e della verifica dei requisiti previsti dall’avviso pubblico ed è disponibile al seguente link: https://www.comune.livorno.it/ it/documenti_pubblici/ documentazione-voucher-nidi- estivi-luglio-2026

Gli interessati sono invitati a prendere visione della documentazione pubblicata al fine di verificare la propria posizione in graduatoria.