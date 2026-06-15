Voucher nidi estivi luglio 2026, approvata la graduatoria
Livorno 15 giugno 2026 Voucher nidi estivi luglio 2026, approvata la graduatoria
Sostegno alle famiglie per la frequenza dei servizi educativi 0-3 anni: disponibile la graduatoria degli aventi diritto ai contributi per il mese di luglio
Livorno, 15 giugno 2026 – Con Determina n. 4915 del 12 giugno 2026 è stata approvata la graduatoria relativa all’assegnazione dei voucher destinati a sostenere la frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) per il mese di luglio 2026.
La graduatoria è stata predisposta sulla base delle domande pervenute e della verifica dei requisiti previsti dall’avviso pubblico ed è disponibile al seguente link: https://www.comune.livorno.it/
Gli interessati sono invitati a prendere visione della documentazione pubblicata al fine di verificare la propria posizione in graduatoria.