Vulnerabilità psico sociale dei minori stranieri, al via la formazione di operatori

2 Febbraio 2025

“La presa in carico integrata della vulnerabilità psico-sociale dei minori stranieri”, al via un corso di formazione per operatori pubblici e del Terzo Settore

Livorno, 31 gennaio 2025 – Si intitola “La presa in carico integrata della vulnerabilità psico-sociale dei minori stranieri. Una prospettiva di approccio multi-rete e multi-professionale” l’attività di formazione specialistica per operatori degli enti pubblici e del terzo settore che lavorano con i minori stranieri che prenderà il via giovedì 6 febbraio. Il corso composto da 5 moduli per un totale di 30 ore sarà ospitato negli spazi del Polo culturale Bottini dell’Olio in piazza del Luogo Pio.

“Questo percorso formativo mira a potenziare la capacità dei servizi del territorio di rispondere ai bisogni dei minori stranieri in condizione di vulnerabilità, sostenendo percorsi di inclusione sociale e di integrazione”: così l’assessore al Sociale del Comune di Livorno, Andrea Raspanti.

Il percorso, che una volta completato prevede per gli assistenti sociali il riconoscimento di crediti formativi, dopo la lezione del 6 febbraio si terrà nelle giornate del 20 marzo, del 15 maggio e del 5 giugno per concludersi il 30 ottobre, sempre con orario 10-13 e 14-17.

Lo step della formazione per gli operatori fa parte di un progetto più ampio, denominato Walo, della durata di circa 24 mesi, che ha come target principale i servizi rivolti ai minori stranieri nella fascia 14-18 anni presenti sulla rete territoriale. Il progetto, che coinvolge varie città toscane e diversi partner, tra cui il Comune di Livorno, finanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027, infatti, ha come finalità quella di potenziare il sistema di tutela dei minori attraverso la formazione e il rafforzamento delle competenze sulla tematica della vulnerabilità psicologica e sociale.

Di seguito le tematiche affrontate dal corso:

• Minori stranieri non accompagnati. Prospettive antropologiche e legali

• La dimensione comunitaria nella costruzione del lavoro di rete.

• Uso e abuso di sostanze nei minori. Disturbo da uso di sostanze e addiction. Prevenzione e modalità di intervento.

• Infanzia e adolescenza: legami, appartenenze e migrazione.

• Il mondo del trauma: violenze intenzionali e fabbricazione degli umani. Come possiamo intervenire?