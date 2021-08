Home

Vuoi andare al parco ma non hai il green pass? Il CavallinoMatto ti fa il tampone gratuito

8 Agosto 2021

Livorno 8 agosto 2021

Il Green pass è diventato obbligatorio per i parchi divertimenti dal 6 agosto, il CavallinoMatto a Marina di Castagneto Carducci propone una soluzione per chi non ne è in possesso

Vuoi andare al Parco Divertimenti “CavallinoMatto” ma non hai il green pass?

Non Non è un problema.

il Parco Divertimenti più grande della Toscana, adatto a tutta la Famiglia, a partire da MARTEDÌ 10 AGOSTO, farà il ta𝗺𝗽𝗼𝗻𝗲 𝗔𝗻𝘁𝗶𝗴𝗲𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗥𝗮𝗽𝗶𝗱𝗼, 𝗚𝗥𝗔𝗧𝗨𝗜𝗧𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗘, 𝗮𝗹𝗹’𝗶𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗮𝗿𝗰𝗼, tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 13:00.

