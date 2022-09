Home

Cronaca

Vuole soldi dalla moglie per comprare alcolici: scoppia la lite, interviene la polizia

Cronaca

27 Settembre 2022

Vuole soldi dalla moglie per comprare alcolici: scoppia la lite, interviene la polizia

Livorno 27 settembre 2022 – Vuole soldi dalla moglie per comprare alcolici: scoppia la lite, interviene la polizia

Nel quartiere di Fiorentina nel pomeriggio di ieri, è avvenuta una lite tra moglie e marito

Da quanto ricostruito, la coppia mentre era nel suo appartamento avrebbe iniziato a litigare per l’utilizzo della tessera del reddito di cittadinanza

L’uomo avrebbe infatti chiesto alla moglie la tessera del reddito di cittadinanza per comprare degli alcolici. Dopo il rifiuto da parte della moglie, la lite avrebbe cambiato i toni

La donna ha chiamato il 112 preoccupata per la sua incolumità. Sul posto è intervenuta una volante della polizia che ha riportato la calma, mentre la signora sarebbe stata portata in ospedale per accertamenti dai volontari dell’SVS

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin