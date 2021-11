Home

“VYNO”, a Il Romito 5 incontri per risvegliare i tuoi sensi ed amplificare la tua esperienza di piacere con il cibo

11 Novembre 2021

Come partecipare al percorso sensoriale di avvicinamento al vino

VYNO

Il Ristorante “Il Romito” è lieto di presentarti il percorso sensoriale di avvicinamento al vino in 5 incontri per risvegliare i tuoi sensi ed amplificare la tua esperienza di piacere con il cibo

CI HAI MAI PENSATO?

Noi esseri umani non siamo più in grado di riconoscere i profumi.

Sappiamo riconoscere odori molto forti, come quello di “bruciato”, di “gas” e di poco altro.

Così come non siamo più in grado di assaporare veramente il cibo, data la vita frenetica anche il momento del pasto è consumato in modo sempre più frenetico.

Ne deriva che ci sembra di bere buon vino e di mangiare buon cibo, ma quanto reale piacere stiamo traendo da essi?

In realtà molto poco…

Perchè è successo questo?

L’olfatto è, tra i 5 sensi, quello che più abbiamo smesso di allenare a fronte di un potenziamento invece della vista.

Pensaci…

Le nostre nonne e nonni, per capire se una cosa era andata a male, la annusavano.

Noi cosa facciamo invece?

Guardiamo la data di scadenza.

Inolte, la maggior parte delle persone, da bendata non saprebbe riconoscere la differenza tra una mela e una pera.

Non ci affidiamo più ai sensi!



Questo è un vero peccato…

Eppure, l’offerta di cibo e di vino al giorno di oggi è quanto mai ampia.

I programmi di cucina spopolano, così come i corsi e le esperienze di degustazione sui vini.

Ma perchè tutto questo interesse?

Perchè sia il cibo che il vino fanno indissolubilmente parte della nostra storia di esseri umani.

Ciò che viene evocato nel degustare del buon cibo e del buon vino

è gran parte di ciò che rende piacevole la nostra vita: convivialità, relazioni, emozioni.

Noi del Romito allora abbiamo pensato di proporti un viaggio

Un viaggio attraverso il vino ed il cibo, per imparare le preziose basi con il fine di rendere intensa e piena la tua esperienza con il cibo e con il vino.

La persona che abbiamo scelto per accompagnarti in questo percorso è Maurizio Marchisio, formatore e sommelier esperto in vini con oltre 30 anni di esperienza nel settore vino e ristorazione, appassionatissimo del suo mestiere ed entusiasta di poter condividere le sue conoscenze.

Ti abbiamo fatto venire un po’ di curiosità?

IL PERCORSO

Quando si svolge

Si terranno 5 appuntamenti, dalle 19:45 alle 21:45 presso il Ristorante “Il Romito” nelle seguenti date: martedì 23 novembre, martedì 30 novembre, martedì 7 dicembre, martedì 14 dicembre, martedì 21 dicembre 2021;

Durante gli appuntamenti verranno offerte degustazioni di vino ed un piatto selezionato dalla cucina del nostro ristorante;

L’appuntamento del 21 Dicembre sarà una serata speciale di conclusione del corso, con una cena completa con vini in abbinamento per tutti i partecipanti al corso.

A questa cena potranno partecipare anche persone che non hanno seguito il corso, invitate dai partecipanti.

PROGRAMMA

FASE DEI SENSI

Martedì 23 novembre – Guardare è Vedere?

I colori del vino, la consistenza, limpidezza, tecniche di riconoscimento

Martedì 30 novembre – Essenza e Bouquet

prove pratiche di riconoscimento di alcuni profumi presenti nel vino, classificazione degli aromi, le famiglie dei profumi

Martedì 7 dicembre – Lingua e Palato

le 4 componenti del gusto, gli stimoli tattili, la percezione post gustativa

LA CULTURA DEL VINO

Martedì 14 dicembre – Il Vino, questo sconosciuto

che cos’è, come si produce, i vitigni principali, la storia, le zone e i vini italiani e stranieri, come leggere un’etichetta, metodi di produzione, l’affinamento, gli spumanti, i passiti e i vini speciali

Martedì 21 dicembre – L’ abbinamento cibo vino

Grande cena prenatalizia e digressione sui principi fondamentali, la successione dei vini a tavola, temperature e servizio.

OBIETTIVI DEL PERCORSO

sviluppare gli strumenti che consentano di riconoscere alla vista, al naso e al gusto le caratteristiche di un vino imparare a stabilire la qualità di un vino ed il suo corretto abbinamento con il cibo avere le competenze per capire qual è un giusto prezzo da pagare per un buon vino costruire una conoscenza di base del vino, senza condizionamenti, dogmi nè timori reverenziali

superare la soglia del “mi piace/non mi piace” sfatare luoghi comuni sul vino (ad esempio, non sempre il vino più costoso è il migliore)

COSA SAPRAI FARE ALLA FINE DI QUESTO PERCORSO

saprai sempre scegliere il giusto vino al ristorante

saprai cosa ricercare e come giudicare un vino durante la proposta di assaggio iniziale

stupirai i tuoi commensali nella scelta del vino più adatto ai vostri piatti e saprai guidarli ed accompagnarli nell’esperienza che ne faranno con il cibo

potrai affermare di essere una persona che “si intende” di vino

imparerai ad assaporare con tutti i tuoi sensi ciò che bevi e che mangi

PER CHI E’

per chi ama il vino e vorrebbe “capirci di più”

per chi ha interesse nell’approfondire questo affascinante mondo, senza l’impegno di un corso per sommelier vero e proprio

per chi si trova spesso in difficoltà sulla scelta del vino migliore da accompagnare ad un cibo e vorrebbe migliorare l’esperienza del pasto che sta facendo

COSTI E PRENOTAZIONI

Il costo di tutto il percorso (compresa ultima lezione con cena completa e vini in abbinamento) è di 235 euro.

E’ possibile seguire solo le prime 4 singole lezioni al costo di 45 euro.

Per accedere all’ultima lezione comprensiva della cena finale con vini in abbinamento, è necessario aver seguito almeno una lezione del corso. Il costo è di 55 euro a persona.

MA… C’E’ UN’OFFERTA PER TE

Se acquisti il PACCHETTO COMPLETO con le 5 lezioni (4+1 comprensiva della cena finale) entro il 16/11/2022 il corso è in promozione A SOLI 170 EURO.

Se acquisterai tutto il corso, oltre allo prezzo promozionale, avrai:

Attestato di partecipazione

Possibilità di invitare una persona alla cena di fine corso al prezzo speciale di 40 euro

Un “Aperitivo di Benvenuto” del valore di 15 euro in regalo per te da utilizzare presso il nostro ristorante con un piatto di tapas del nostro Cacciucco Senza Lische ed un calice di vino, entro il 5/01/2022

Per informazioni e iscrizioni clicca qui oppure chiama il numero: +393314640400 o 3333962808

Ristorante Il Romito. Via del littorale, 274 57128 Livorno

