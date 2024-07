Home

26 Luglio 2024

Walter Angiolini è il nuovo allenatore del Jolly Acli Basket Livorno

Livorno 26 luglio 2024 – Walter Angiolini è il nuovo allenatore del Jolly Acli Basket Livorno

Livornese, coach di grande esperienza e spessore tecnico, arriva da due ottime stagioni trascorse da capo allenatore a Castelfiorentino, di cui l’ultima in serie B interregionale.

Le sue prime parole in rosablu:

«Una proposta del genere non potevo non accettarla. Perché stiamo parlando di serie A nella mia città e perché ho visto fin da subito una grande convinzione da parte della società, sia dalla famiglia Paoli che dai due nuovi dirigenti Luca Corbelli e Massimiliano Pasini, nell’affidarmi questo incarico. Non ho percepito nessuna esitazione da parte loro e questo mi ha dato grande orgoglio e carica per cominciare la nuova esperienza.

Il fatto che arrivo da tanti anni di maschile mi dà ulteriore spinta, in quanto amo misurarmi anche con qualcosa di diverso. La trovo una sfida complicata, per il livello importante delle avversarie, ma anche molto stimolante. E non avevo motivi per non accettarla.

Inizio con tanto entusiasmo e so già che metterò tutto me stesso, per far sì che ci siano i risultati e la gratificazione da parte di tutti».

Questo il curriculum sportivo del nuovo coach.

2012-2013 Pontedera:

assistente in C Gold +U19 (finali nazionali)

2013-2015 Pielle:

Settore giovanile

2015-2016 Libertas:

assistente serie C + U20

2016-2017 Meloria Invictus

Capo Allenatore serie D

2017-2019 Libertas1947:

Capo Allenatore C Silver

2019-2020 Altopascio:

Capo Allenatore C Gold

2020-2021 Cus Pisa:

Capo allenatore CSilver

2021-2022 Cus Pisa:

Capo allenatore C Gold

2022-2023 Castelfiorentino

Capo allenatore C Gold

2023-2024 Castelfiorentino

Capo allenatore B interregionale

Da capo allenatore senior:

Promozioni:

1 campionato di D (Meloria Invictus basket)

1 campionato di C Silver (Cus Pisa)

1 campionato di C Gold (Abc Castelfiorentino)