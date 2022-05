Home

Weekend 28-29 maggio a Livorno: Tanta musica per tutti i gusti, mostra di auto e giochi per bambini e famiglie

28 Maggio 2022

Ecco il ricco calendario di eventi per un fine settimana (28-29 maggio) a Livorno. Si spazia dalla mostra delle auto Bizzarrini alla musica, concerti, fino alle attività di gioco per bambini e famiglie

Sabato 28 Maggio

TERRAZZA MASCAGNI – Raduno Automobili Bizzarrini

ore 11,00 – 20,00 “Le auto di Giotto Bizzarrini”

Raduno ed esposizione delle Auto storiche dell’intramontabile marchio Bizzarrini

GAZEBO TERRAZZA MASCAGNI – Mostra sulle Automobili Bizzarrini

ore 11,00 – 20,00 “Tributo alle auto Bizzarrini a cura del disegnatore Marco Collini”

Disegni e Foto raccontano i momenti salienti dello Storico Marchio

PARCO DI CITTA’ ODEON – Musica Acustica

(Parchino Bistrot Apericena – Wine bar)

ore 16,00 Concerto “The Spoòns”

PIAZZA ATTIAS – Banda Cittadina

(Toffe e Coffe Aperitivi – Wine bar)

ore 19,00 Concerto “Banda Città di Livorno”

PIAZZA ATTIAS – Conferenza Architettura

(Toffe e Coffe Aperitivi – Wine bar)

ore 20,00 Conferenza ” Via Ferdinanda, Via Vittorio Emanuele, Via Grande – un’unica strada”

a cura dell’associazione il Pentagono – Intervengono Stefano Ceccarini, Massimo Sanacore, Marcello Paffetti

Videoproiezione di fotografie e documenti dei palazzi e delle attività commerciali della principale strada della nostra città. Il palazzo Balbiani con i busti dei granduchi di Toscana.

MERCATO CENTRALE – Musica Cantautorale

(Alle Vettovaglie Aperitivi – Cena)

ore 20,00 Concerto “Nostalgia Canaglia” omaggio ai capolavori della canzone italiana

Giorgio Mannucci voce e chitarra Francesco Carone pianoforte.

PIAZZA GRANDE – Musica Swing

(Bar Caffetteria Grande Aperitivi – Cena – Wine bar)

ore 21,30 Concerto “Road Swing Band”

Alessio Bianchi voce e tromba, Federico Frassi pianoforte, Luca Franchini contrabbasso, Renato Ughi batteria

VIA SAN JACOPO– Dj set Deep House

(Vizi e Virtù Aperitivi – Cena – Wine bar)

ore 21,30 Performance “Vagabundo”

Andrea Conforti alias Marsel e Gianluca Raspo alias Rosco

PIAZZA MAZZINI – Musica Rock and Roll

(Jhonny Paranza Aperitivi – Cena)

ore 22,00 Concerto “Max Panconi Rock’n’roll Trio”

TEATRO FILICCHI – Omaggio a Mina “E se domani io non potessi rivedere te…”

ore 21 associazione musicale e culturale “MusiCanto” a favore dell’Airc

Piazza Giovanni Maria Lavagna, zona Ospedale

Posto unico non numerato 8 euro; prenotazioni al 348-5166854 oppure 335-7658172

Domenica 29 Maggio

PRECISAMENTEACALAFURIA – Discofresco, dj set

Precisamente a Calafuria, via del Littorale, 248 Livorno

dalle 19,30 alle 01.00

DISCOFRESCO

@deeplovefactory x @rivoluzione_romantica

Special collabo tee + bag

Italian Summer with best sound for sex and love

PIAZZA MICHELI – Musica Jazz

(Ristorante Gran Duca – Pranzo)

ore 12,30 Concerto “Jazz in piano solo”

Marco Mazzantini al pianoforte

PARCO DI CITTA’ ODEON – Musica Acustica

(Parchino Bistrot Apericena – Wine bar)

ore 16 ,00 Concerto “30 Corde Live”

Riccardo Carboncini chitarra e Andrea Leonardi chitarra e voce

PARCO VILLA MAUROGORDATO – I Suoni della Natura

ore 11,00 – 20,00 “Installazioni sonore e Stimolazioni Plurisensoriali”

PARCO VILLA MAUROGORDATO – Mostra CiboAmbiente

ore 11,00 “La Cultura delle #buonepratiche”

PARCO VILLA MAUROGORDATO – Picnic in Bianco

ore 12,30 “Pranzo al sacco con Tovaglie bianche e cultura Rifiuti Zero”

PARCO VILLA MAUROGORDATO – Performance di Agilty Dog

ore 15,00 “Dimostrazione di Agilty Dog a cura di A.N.P.A.N.A. Livorno”

(Associazione Nazionale Protezione Animali Natura e Ambiente)

PARCO VILLA MAUROGORDATO – Giochi di Insieme all’aria aperta

ore 16,00 “Ruba bandiera, Nascondino, Tiro alla fune, Telefono senza fili, Corsa coi sacchi…”

PARCO VILLA MAUROGORDATO – Conferenza Green Therapy

ore 17,00 “Salvarsi con il verde”

Conferenza e presentazione del libro del Garden Designer Andrea Mati

Curando una pianta una persona in difficoltà cura se stessa, perché recupera quella dose di attenzione, fiducia e progettualità che ha perso e che le è indispensabile per rifiorire nella vita.

PARCO VILLA MAUROGORDATO – Conferenza CiboAmbiente

ore 18,00 “Animali che salvano l’anima”

Conferenza e presentazione del libro realizzato insieme ai Detenuti del carcere della Gorgona che hanno raccontato la loro storia legata alla loro esperienza sull’isola.

Intervengono Prita Grassi animatrice esperta del laboratorio di scrittura creativa, Dott. Carlo Mazzerbo Direttore Casa Circondariale Livorno e sezione staccata di Gorgona, Micol Carmignani editrice del libro “Animali che salvano l’anima”, Dott.ssa Alessia La Villa Educatrice Carcere Gorgona, Giovanni De Peppo ex Garante detenuti e volontario LAV

PARCO VILLA MAUROGORDATO – Concerto al Tramonto

ore 19,00 Concerto “The Secret Life of Plants”

Composizioni estemporanee dei musicisti che si intrecciano con i suoni naturali del Parco Villa Maurogoirdato

Riccardo Della Ragione alla chitarra, Enrico Monzani al pianoforte e Eleonor Young al violoncello

