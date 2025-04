Home

Weekend all’insegna di arte e musica jazz con gli Amici dei Musei e dei Monumenti livornesi e le visite guidate nei musei civici

Livorno 11 aprile 2025 Weekend all'insegna di arte e musica jazz con gli Amici dei Musei e dei Monumenti livornesi e le visite guidate nei musei civici

Sabato 12 e domenica 13 aprile proseguono ai musei civici le visite guidate a partenza garantita a cura delle cooperative Itinera, Agave e CoopCulture.

Domenica 13 aprile alle 16.30 alla Sezione Arte Contemporanea del Museo della Città si terrà Musei in musica. Around jazz, con Immagine, tempo e musica: Mario Nigro, Mario Schifano, Rodolfo Aricò, Beppe Devalle, Emilio Vedova, incontro a cura di Linda Landi per Cooperativa Itinera.

A seguire concerto jazz con Laura Brioli (mezzosoprano), Scilla Lenzi (pianoforte), Roberto Fiorini (sassofono).

L’evento è organizzato dagli Amici dei Musei e dei Monumenti livornesi in collaborazione con il Comune di Livorno e la Coop. Itinera.

L’ingresso è gratuito.

Programma visite guidate del weekend:

SABATO 12 e DOMENICA 13 APRILE

– ore 17.00 visita guidata alla Sezione di Storia ed Arte Antica Medievale e Moderna del Museo della Città; costo 3 € a persona (oltre al biglietto d’ingresso);

– ore 17.15 visita guidata alle collezioni del Museo civico “Giovanni Fattori”; 3 € a persona (oltre al biglietto d’ingresso).

Consigliata la prenotazione anticipata.

Museo della Città – Polo culturale dei Bottini dell’Olio

Piazza del Luogo Pio, 19

0586 824551

museodellacittalivorno.it

museodellacitta@comune. livorno.it

prenotazionigruppi@itinera. info

Museo Civico Giovanni Fattori

Via San Jacopo in Acquaviva, 65

0586 82 4620 – 07

museofattori.livorno.it

infomuseofattori@comune. livorno.it

