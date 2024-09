Home

20 Settembre 2024

Livorno 20 settembre 2024 – Weekend di finali scudetto per le formazioni dell’Atletica Libertas

Sabato e domenica si svolgeranno in varie parti di Italia le finali dei Campionati di Società assoluti maschili e femminili 2024.

L’Atletica Libertas Unicusano Livorno sarà di scena a Modena dove si svolge la finale scudetto con le migliori dodici società italiane, le società blasonate nel panorama sportivo italiano.

A difendere i colori amaranto saranno tutti i migliori atleti del sodalizio livornese con i capitani Gianluca Picchiottino e Fabiola Caruso a fare gli onori di casa.

Saranno in gara i tre olimpionici: Andy Diaz, Ilaria Accame e Diego Pettorossi che saranno affiancati in questa due giorni dai tanti talenti amaranto, da Cosimo Paggini, fresco dei campionati del mondo di Lima, ai burundesi Nahimana e Niyomukiza, da Adorni a Vanchetti, dai saltatori Mohamadu, Chaoubun e Neri, dai lanciatori Perrella, Marmonti, Biagazzi mentre in campo femminile Conti, Voliani e Succetti nel mezzofondo, Oldani sugli ostacoli alti, la campionessa italiana Chiaratti sarà in pedana nel salto in alto e giavellotto, mentre Barotti nel lungo e Dussin nell’asta, quindi Pistolozzi nel peso e Fiorini nella marcia.

Una due giorni molto impegnativa ma sicuramente densa di attese per una partecipazione ad una finale storica per l’atletica leggera livornese ma soprattutto per l’intero movimento sportivo della città.