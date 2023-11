Home

3 Novembre 2023

Cecina 3 novembre 2023 – Weekend di Halloween di paura per i trasgressori: i Carabinieri di Cecina in azione tra droga, alcol e patenti scadute

Nel corso delle festività di Ognissanti e Halloween, i comuni di Cecina, Rosignano Marittimo, Donoratico e Bibbona sono stati interessati da un ampio servizio coordinato della Compagnia Carabinieri di Cecina, finalizzato alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, in materia di spaccio ed al contrasto delle diverse forme di illegalità diffusa.

Nell’ambito del servizio sono stati controllati 10 soggetti sottoposti a misure cautelari e di prevenzione personali con obblighi, 60 persone e 33 mezzi, elevando 10 contravvenzioni al C.d.S. per omessa revisione, per guida con patente scaduta di validità, con patente sospesa con contestuale fermo amministrativo del veicolo e, infine, per utilizzo di apparecchi radiotelefonici al volante.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno altresì denunciato un operaio 34enne per guida in stato di ebbrezza poiché sorpreso alla guida con un tasso alcolemico molto elevato, pari a 2,31 g/l, a cui è stata anche ritirata contestualmente la patente; poiché lo stesso era anche in possesso di 0,5 grammi di cocaina, è stato altresì segnalato alla Prefettura di Livorno quale assuntore per uso personale di sostanza stupefacenti. Altri due uomini, di 20 e 47 anni, sono stati segnalati al medesimo Ufficio Territoriale del Governo poiché trovati in possesso rispettivamente di 4,62 grammi di hashish e di 0,65 grammi di cocaina, tutti posti in sequestro.

