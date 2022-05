Home

27 Maggio 2022

Weekend di sagre in Toscana, dal bombolone alle fragole, ciliegie, lasagne, anguille, ranocchi, e bistecche

Livorno 27 maggio 2022

Le sagre in Toscana nel weekend del 27 e 28 maggio. Dal bombolone alle lasagne, anguille, ranocchi, fragole, ciliegie e bistecche.

Ecco un elenco di alcune sagre, si parte dalla vicina Lari.

A Lari (Pisa) si mangiano le ciliegie, sabato e domenica la 64esima edizione della sagra delle ciliegie. Se alle fragole preferite un piatto di anguille non ‘c’è bisogno di andare lontano da Livorno. Per gli amanti dell’anguilla è imperdibile la sagra in località Santo Stefano a Macerata (Cascina, (Pisa). La sagra si svolge da venerdì a domenica. Apertura stand gastronomici ore 19,30

Per chi è amante delle fragole, c’è appunto la Sagra delle fragole con fuochi d’artificio. Gli stand gastronomici sono aperti da venerdì a domenica (venerdì solo cena). Domenica sera lo spettacolo pirotecnico. La sagra si svolge nella frazione di Marsiliana a Manciano (Grosseto)

Sempre nel grossetano, frazione di Montenero d’Orcia a Castel del Piano la sagra della lasagna

Per gli amanti della carne, a Fiesole, presso il circolo Arci di pian di San Bartolo c’è la sagra della bistecca. Se invece preferite il pesce alla carne, c’è la Sagra del pesce a Compiobbi (frazione di Fiesole) dalle 19.30 alle 22.30 la festa del pesce

A Firenze invece, in via San Martino a Brozzi, sabato e domenica c’è la 46esima Sagra del ranocchio sabato e domenica dalle 18.30 in poi in via San Martino a Brozzi a Firenze.

Per ultima, ma non per questo meno golosa, c’è la 38esima Sagra del Bombolone presso il parco Berlinguer di Colonna di Larciano (Pistoia) dal venerdì alla domenica

