Home

Rubriche

Weekend e viaggi – Da Panzano a Greve in Chianti: viaggio nel cuore della Toscana tra sapori e paesaggi indimenticabili

Rubriche

22 Gennaio 2024

Weekend e viaggi – Da Panzano a Greve in Chianti: viaggio nel cuore della Toscana tra sapori e paesaggi indimenticabili

Weekend e viaggi – Da Panzano a Greve in Chianti: viaggio nel cuore della Toscana tra sapori e paesaggi indimenticabili

Due borghi che testimoniano la ricchezza culturale e gastronomica della regione del Chianti

Castelli, filari di vigneti, verdi colline, oliveti e strade sinuose: pochi territori possono offrire un panorama cosi ricco e suggestivo come quello del Chianti.

Ogni anno turisti provenienti da tutto il mondo si lasciano affascinare e coinvolgere dall’incredibile bellezza di questa zona; Panzano e Greve in Chianti sono tra le perle più brillanti di questa regione unica al mondo, destinazioni imperdibili per chi desidera esplorare la Toscana più vera ed autentica. Ci sono tanti modi per assaporare il Chianti, attraversarlo a passo lento è l’occasione per godere appieno di tutto il suo fascino.

Nel cuore della Toscana si erge un luogo diventato ormai un simbolo in tutto il mondo: il territorio del Chianti. Oltre ad essere un luogo incantato stretto tra borghi medioevali dove il tempo sembra essersi fermato, panorami mozzafiato, boschi e colline che creano un equilibrio unico al mondo, ha dato vita ad uno dei vini più famosi del mondo.

Questa area è compresa tra Firenze e Siena e tra Arezzo e i Colli Pisani, è un susseguirsi di meraviglie, di paesaggi sempre vari ma allo stesso tempo armonici.

Sulla Via Chiantigiana che si snoda tra la città del giglio e Siena, sorge il bellissimo paese Greve in Chianti, uno dei centri abitati più grandi ed importanti di questa regione, celebre anche per gli eccellenti vini prodotti dalle cantine vinicole situate all’interno del territorio comunale.

Questo borgo ha mantenuto intatta la sua atmosfera vivace e medioevale e rappresenta un connubio perfetto tra storia, cultura e gastronomia: oggi come ieri, il fulcro del paese è Piazza Matteotti, con la sua particolare forma triangolare è il centro della vita sociale e commerciale di Greve in Chianti, su di essa, infatti, si affacciano negozi e botteghe di prodotti tipici e artigianato locale, dal vino alla ceramica fino ai salumi. Si presume che da questa piazza abbia avuto origine il borgo che, con il passare dei secoli, si è via via ingrandito. Al centro si trova una grande statua di Giovanni da Verrazzano, per ricordare il celebre esploratore nato nel vicino Castello di Verrazzano e scopritore della baia di New York nel 1524.

Nel XVI secolo il Gran Duca Leopoldo la definì come “una bellissima piazza, dove ogni sabato si tiene un grosso mercato di bestiame ed alimenti”, ancora oggi ogni sabato la piazza ospita il mercato del paese, dove si può trovare tutto quello che si trovava al tempo, ad eccezione del bestiame.

Poco sopra la città, svetta il Castello di Montefioralle, da cui si può ammirare una spettacolare vista sulla valle sottostante. Passeggiare tra le mura incantate, tra le storiche case in pietra e tra i paesaggi da cartolina di Greve in Chianti, assaporare tutti i suoi gusti indimenticabili e vivere la sua magica atmosfera è un’esperienza che rimane impressa nel cuore di tutti i visitatori.

A dieci minuti da Greve vive la seconda perla del Chianti che merita una visita; si tratta di Panzano, un piccolo borgo circondato da verdi e dolci colline tipiche della campagna Toscana.

Questa è la tappa ideale dove respirare pace e tranquillità e dove gustare gli eccellenti prodotti tipici di questo territorio.

A Panzano vivono meno di 1000 persone ma ci passano moltissimi visitatori di tutto il mondo incantati dal suo borgo storico, dalle strade acciottolate e dagli edifici in pietra che manifestano tutta la storia e la tradizione di questo luogo incantato.

Le pittoresche colline circostanti racchiudono infiniti filari di vigneti e uliveti e regalano una vista mozzafiato. Come spesso accade nei borghi fortificati la parte più antica è anche quella più alta ed è proprio qui che sorge il Castello di Panzano che, documentato già nel XI secolo, rappresenta il primo nucleo di questo comune.

Oggi del castello rimangono le torri angolari di cui una diventata campanile della Chiesa di Santa Maria a Panzano e una gran parte delle mura su cui passeggiare per godere della splendida vista sulle colline del Chianti.

Gli amanti delle camminate possono raggiungere con 20 minuti la Pieve di San Leonino, una società ideala basata sul buon vivere, dove apprezzare la semplicità vivendo l’attimo.

Queste due gemme preziose del Chianti sono itinerari ideali percorribili anche a piedi, verso Greve la strada è in discesa, basta percorrere per un piccolo pezzo la provinciale e poi prendere la strada di campagna che arriva direttamente al centro del borgo

Panzano e Greve in Chianti sono due territori dal patrimonio paesaggistico, storico e gastronomico senza eguali, visitare il “cuore pulsante” della Toscana è come fare un incredibile viaggio sensoriale che appaga il palato, fa brillare gli occhi e riempie il cuore di emozioni.

Weekend e viaggi – Da Panzano a Greve in Chianti: viaggio nel cuore della Toscana tra sapori e paesaggi indimenticabili

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin