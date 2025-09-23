Weekend e viaggi – Dormire sotto le stelle nella bolla trasparente 

Home

23 Settembre 2025

Dormire sotto le stelle in Toscana: la Bubble Suite del Relais Antico Podere San Francesco celebra la Giornata Mondiale dei Sogni

Dormire sotto le stelle non è più soltanto un sogno romantico, ma un’esperienza reale che intreccia scienza, benessere e lusso sostenibile. In occasione della Giornata Mondiale dei Sogni, che si celebra il 25 settembre in oltre 30 Paesi, il Relais Antico Podere San Francesco di Vada, nel cuore della Costa degli Etruschi, invita viaggiatori e sognatori a vivere una notte speciale nella sua Bubble Suite, la scenografica bolla trasparente immersa tra ulivi e vigneti.

Secondo studi internazionali, osservare il cielo notturno non solo rilassa e abbassa i livelli di stress, ma stimola creatività, memoria e capacità di problem solving. Dormire guardando la Via Lattea direttamente dal proprio letto diventa così un’esperienza che unisce emozione e scienza, trasformando il semplice riposo in un ricordo indelebile.

La Bubble Suite, dotata di aria condizionata, riscaldamento e vasca idromassaggio privata, è il simbolo di un nuovo modo di viaggiare: il glamping, dove il comfort incontra la natura. Il Relais Antico Podere San Francesco ha scelto di puntare sulla sostenibilità, armonizzando lusso e ambiente e offrendo un soggiorno che va oltre il tradizionale concetto di ospitalità.

Ma l’esperienza non finisce qui. La struttura dispone di 34 appartamenti moderni e accoglienti, una piscina riscaldata, un bar con proposte gourmet e aree attrezzate per famiglie e bambini. Nei dintorni, spiagge sabbiose e borghi pittoreschi completano l’offerta, rendendo il relais un punto di partenza ideale per scoprire la Toscana costiera.

Dal mito degli antichi Greci, che vedevano nel dormire sotto il cielo stellato un modo per avvicinarsi agli dei, alla scienza moderna che ne conferma i benefici, i sogni continuano a guidare l’uomo. E in Toscana, grazie alla Bubble Suite, si trasformano in realtà.

