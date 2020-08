Home

Boxpress

Weekend e viaggi, Notti d’agosto in Chianti e Val di Pesa

Boxpress

7 Agosto 2020

Weekend e viaggi, Notti d’agosto in Chianti e Val di Pesa

Weekend e viaggi – Musica; teatro; cinema; cabaret; scienza; enogastronomia; spettacoli e attività per bambini: sono tantissime le proposte per trascorrere una serata al fresco sulle colline del Chianti e in Val di Pesa.

Sono oltre cento gli eventi programmati fino a settembre nei Comuni di Barberino-Tavarnelle, Greve in Chianti e San Casciano Val di Pesa.

Barberino Tavarnelle – Con “Le Notti d’estate”, Barberino Val d’Elsa si animerà con due iniziative di prestigio: la rassegna in piazza Barberini, “Terra Incantata” dedicata alla musica cantautoriale italiana.

Due le serate in programma il 22 e il 28 agosto alle ore 21 con Claudia Tellini e Nicola Vernuccio e Fake Duo.

Nel castello di Barberino porta alla scoperta dell’atelier Sartor Antiqua, all’interno dello Spedale dei Pellegrini, dove Anna Brancaccio e l’attore e drammaturgo Francesco Mattonai hanno svelato il loro scrigno legato alla rappresentazione della Festa medievale.

Una mostra espositiva di stemmi, oggetti e costumi medievali realizzati da Andrea Grazzi e Sartor Antiqua ed un percorso di animazione e improvvisazione narrativa con la possibilità sperimentale di coinvolgere il pubblico nella creazione di racconti medievali ispirati agli stemmi.

L’iniziativa, in programma a metà settembre a Palazzo Pellegrini.

San Donato in Poggio : in Piazza Malaspina nel centro storico ci si interroga sui misteri del cielo e la bellezza dell’universo.

Un percorso di conoscenza e approfondimenti sulla cultura scientifica è offerto dall’Osservatorio polifunzionale del Chianti che quest’anno celebra 10 anni di vita, con 6 incontri, dal 29 agosto al 25 settembre.

Le date degli eventi al seguente link: https://www.barberinotavarnelle.it/eventi-notizie/le-notti-destate

Greve in Chianti: Con Stelle e Mercanti, il mercatino notturno artigianale e non solo che prenderà vita in piazza Matteotti il 6 agosto dalle 17 alle 24 arricchito dall’accompagnamento musicale a partire dalle 19.

Alla vigilia di Ferragosto in piazza Matteotti si festeggia con il teatro in piazza e divertenti monologhi d’autore con la compagnia I Disordinati.

Il 22 agosto in piazza Vassallo la musica dj set condividerà la scena con l’aperitivo finger food.

La programmazione si conclude con lo spettacolo di Lorenzo Baglioni show venerdì 28 agosto in piazza Matteotti alle ore 21:15.

San Casciano in Val di Pesa: Effetto Notte, stagione estiva di cinema, spettacoli ed incontri. Tre i palinsesti messi in piedi. E’ in corso la dodicesima edizione del cinema nell’arena estiva. Il Parco del Poggione è sede di concerti tutti i sabati di agosto. Anche spettacoli teatrali, incontri musicali e letterari che avranno sede nell’anfiteatro entro le mura fino ai primi di settembre.