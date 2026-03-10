Weekend esplosivo per i colori amaranto ai Campionati Italiani di lanci invernali a Mariano Comense
Livorno 10 marzo 2026 Weekend esplosivo per i colori amaranto ai Campionati Italiani di lanci invernali a Mariano Comense.
Weekend esplosivo per i colori amaranto ai Campionati Italiani di lanci invernali a Mariano Comense
Stefano Marmonti si mette al collo il quinto oro U23 vincendo il disco con una grande prestazione, grazie a una bracciata da 55,05m, sua migliore prestazione. Questo lancio gli ha consentito anche di conquistare l’argento nella gara assoluta. Doppio argento nel martello, Davide Camilli conquista quello U23 con una serie di grande consistenza con l’acuto a 60,90m, mentre Lorenzo Ceccanti centra quello giovanile disintegrando lancio dopo lancio il suo primato personale fino a 58,24m. Bronzo al rientro da un infortunio per Annalisa Pastore che nel giavellotto promesse scaglia l’attrezzo a 46,97m. Nel giavellotto invece Roberta Molardi sfiora la finale con un lancio da 41,12m.
Ottime prestazioni anche a livello di Società dove l’atletica Libertas Livorno vince la classifica promesse maschile e giunge al secondo posto in giovanile maschile a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto.
Dopo le indoor e le campestri da incorniciare, questa bella prestazione dei lanciatori che conferma la grande attività amaranto del sodalizio livornese.